Hannover exhibe una bomba nodriza del parque de bomberos de la Diputación

Una bomba nodriza pesada del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia está participando esta semana en Interschutz, una de las principales ferias internacionales del sector de emergencias, rescate y protección civil, que se celebra en la ciudad alemana de Hannover entre el lunes y el sábado. La edición de este año se centra en los avances en vehículos de emergencias y en ciberseguridad embarcada, una iniciativa pionera en Europa para proteger vehículos, intervinientes y procedimientos operativos frente a amenazas tecnológicas.

La unidad segoviana ha sido seleccionada por la empresa Surtruck, especializada en vehículos contra incendios, como parte de su exposición en el certamen. Se trata de un vehículo pesado con un tanque de agua de 11.800 litros y un depósito de espuma de 400 litros, equipado con bomba centrífuga, regulador automático de presión y un monitor capaz de evacuar 2.700 litros por minuto. Junto al vehículo segoviano, la empresa andaluza ha llevado a Hannover una bomba urbana ligera de la Diputación de Sevilla y una bomba rural ligera.