San Lorenzo tendrá nueva pista deportiva, multijuego y parque infantil

El Ayuntamiento de Segovia ha cerrado un acuerdo con la Asociación de Vecinos de San Lorenzo para construir tres nuevas dotaciones deportivas y de ocio en el barrio, con una inversión conjunta cercana a los 358.000 euros.

El paquete incluye una nueva pista deportiva que se levantará en las cercanías del colegio Martín Chico, sobre el espacio que ocupaba la antigua pista de San Lorenzo (260.000 euros), una pista multijuego en la calle San Vicente el Real, sobre el espacio que ocupaba la antigua pista de patinaje (48.000 euros), y la mejora del parque infantil y la zona de ocio en el mismo entorno (50.000 euros).

El acuerdo fue rubricado este miércoles en una reunión entre el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, el concejal de Deportes, Jesús Garrido, y el presidente de la asociación vecinal, Félix Maroto. Según el calendario presentado, la contratación de la redacción del proyecto de la pista polideportiva se realizará este mes de junio y la memoria valorada de la pista multijuego en julio, con la licitación de las obras prevista para otoño. La conclusión de todos los trabajos —incluidos el parque infantil de la calle de las Nieves, los bancos, el circuito de patinaje infantil y las zonas de descanso— está prevista para el primer trimestre de 2027.

El acuerdo cierra un enredo urbanístico de varios años. La primera ubicación propuesta en el mandato anterior se descartó por incompatibilidad con el planeamiento. En 2023, el actual equipo de gobierno amplió el proyecto previo con una mayor inversión, pero en 2024 el departamento de Urbanismo alertó de que el terreno figuraba en el Plan de Áreas Históricas (Peahis) como parte del cinturón verde de la ciudad y, por tanto, no podía utilizarse como equipamiento deportivo. La búsqueda de alternativas y las sucesivas reuniones con la asociación vecinal han desembocado en la planificación actual, con la que el barrio recibe por fin una respuesta a una demanda largamente reivindicada.