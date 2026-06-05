Los hosteleros de la plaza Mayor volverán a usar vasos reutilizables en las fiestas

El concejal de Festejos Patronales, Gabriel Cobos, y el concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, se han reunido este jueves con los hosteleros de la plaza Mayor para concretar los requisitos que deberán cumplir durante las próximas Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. Al igual que el pasado año, los establecimientos que lo deseen podrán instalar barras en el exterior siempre que se ajusten al perímetro autorizado de cada terraza y respeten las medidas fijadas.

Entre las condiciones acordadas, los locales no podrán servir bebidas en vasos de cristal en las barras exteriores y deberán emplear vasos reutilizables, una medida orientada a reforzar la seguridad y la sostenibilidad. También deberán mantener libres de obstáculos las zonas de paso peatonal, sin cables ni mobiliario que pueda generar riesgos. El desmontaje de las terrazas deberá realizarse media hora antes de la finalización de cada actividad programada, con el fin de facilitar las labores de limpieza de la plaza y su entorno una vez concluyan los actos.