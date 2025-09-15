Desmantaleado un cultivo en Navalmanzano con 30 kilos de marihuana

La Guardia Civil de Segovia ha procedido a la investigación de un varón de 41 años, vecino de Segovia, como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo y elaboración de drogas en la localidad de Navalmanzano. 30 kilogramos de plantas de marihuana

La investigación se inició tras recibir información ciudadana que alertaba de un fuerte olor a marihuana en las inmediaciones del entorno escolar, por lo que se procedió al reconocimiento exhaustivo de la zona, logrando averiguar que el olor emanaba de una finca abandonada.

Por ello, se procedió a realizar vigilancias discretas en el entorno de la finca, con el fin de identificar al responsable del cultivo, dando sus frutos el pasado día 9 de septiembre, cuando se pudo observar a un varón que accedía al interior de la finca. El individuo fue abordado a la salida del recinto, procediéndose a su identificación y posterior investigación como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras el registro del recinto, se hallaron 30 kilogramos de plantas de marihuana en diferentes fases de crecimiento, así como productos fitosanitarios, abonos de cultivo intensivo y diversos materiales relacionados con el mantenimiento de la plantación. La instalación contaba con un sofisticado sistema de video vigilancia y otro de riego automático, lo que permitía al responsable llevar a cabo el cultivo con una presencia mínima en el lugar, dificultando así su detección.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Cuellar.

La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía la descarga de la APP ALERTCOPS para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La app permite recibir en el teléfono móvil mensajes de aviso cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.