Denegada una licencia de obra en Ochoa Ondátegui por incompatibilidad de usos

Posted By on 14, Nov, 2025

El Ayuntamiento de Segovia ha denegado una licencia urbanística para ejecutar obras en un edificio situado en la calle Ochoa Ondátegui, después de que los promotores plantearan destinar el inmueble simultáneamente a uso residencial y a apartamentos turísticos. Según explicó el alcalde, José Mazarías, esta combinación resulta incompatible al contar el edificio con una única entrada.

Desde Urbanismo se trasladó a la propiedad que, con un solo portal, el inmueble debe destinarse íntegramente a uno de los dos usos, ya que la normativa no permite compartir acceso entre viviendas y alojamientos turísticos. El Ayuntamiento asegura que los titulares “no han presentado hasta la fecha la documentación requerida para adaptar el proyecto”, lo que ha llevado a denegar la licencia al no ajustarse a la regulación vigente.

4 Comments

  1. Sufriente vecino

    14 noviembre, 2025

    A ver si empezamos a endezar la cosa, ya está bien de pisito estudiante-turis y por ende pisos de alquiler inasequibles aún con puesto y sueldos de categoría superior.
    Y de los ajetreos de cambio de usuarios, a cualquier hora, como es lógico cuando estas de turismo y algunas fiestuquis, mejor lo dejamos 😉

  2. Frutos

    14 noviembre, 2025

    El arquitecto redactor del proyecto de leyó la normativa?.

  3. diego

    14 noviembre, 2025

    Que ganas de perder el tiempo y dinero por parte del promotor, sabiendo de sobra que ambos usos son incompatibles, no solo en Segovia sino en cualquier ciudad de España.

  4. Hay pisos turísticos en viviendas compartidas

    14 noviembre, 2025

    Pues en Segovia hay pisos turísticos compartidos con viviendas normales. Ejemplo: en la calle Soldado Español. Y seguro que en muchas más. Solamente hace falta mirar las cerraduras de teclado en los portales y en la puertas de las viviendas.

