4 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha denegado una licencia urbanística para ejecutar obras en un edificio situado en la calle Ochoa Ondátegui, después de que los promotores plantearan destinar el inmueble simultáneamente a uso residencial y a apartamentos turísticos. Según explicó el alcalde, José Mazarías, esta combinación resulta incompatible al contar el edificio con una única entrada.

Desde Urbanismo se trasladó a la propiedad que, con un solo portal, el inmueble debe destinarse íntegramente a uno de los dos usos, ya que la normativa no permite compartir acceso entre viviendas y alojamientos turísticos. El Ayuntamiento asegura que los titulares “no han presentado hasta la fecha la documentación requerida para adaptar el proyecto”, lo que ha llevado a denegar la licencia al no ajustarse a la regulación vigente.