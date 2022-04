14 Comments

La ciudad de Segovia reverdece este Viernes Santo los laureles de los años previos a la pandemia registrando el “lleno total” por la afluencia de miles de turistas que, durante todo el día han ocupado las calles y establecimientos hosteleros de la capital, especialmente del casco antiguo, animados por una excelente climatología y una temperatura en torno a los 20 grados.

Pero, un puente festivo más, los visitantes que han acudido en coche a Segovia se han encontrado con la imposibilidad material de aparcar una vez llenas las plazas en superficie del propio casco antiguo y los barrios del entorno como San Millán o el Salvador, viéndose obligados a buscar otras alternativas: la explanada del barrio de San Marcos y el arcén de la cuesta de los Hoyos ha acabado también llenándose de coches.

Cierto que, en el primer caso, existe una señal que prohíbe la entrada a la explanada, salvo a los autobuses, y en el segundo, es el propio código de circulación el que veta ese tipo de aparcamientos aunque los visitantes han hecho caso omiso en masa, probablemente como consecuencia de la “desesperación” producida por la ausencia de estacionamientos y también es de suponer que siguiendo un cierto efecto de “imitación” al resto de conductores que han estacionado antes.

Como fuere, la avalancha de vehículos en esos puntos no ha pasado desapercibida para la Policía Local, y varios de sus agentes —la profusión de números profesionales en la firma de las denuncias desvela la presencia de, al menos, media docena de policías expidiendo denuncias al mismo tiempo— han “batido” estos dos espacios para dejar en los limpiaparabrisas más de un centenar de denuncias. Las sanciones pueden suponer multas de 100 euros.

El Ayuntamiento de Segovia no ha dispuesto para este puente festivo ningún tipo de alternativa o aparcamiento disuasorio en la ciudad, al igual que no hay ningún refuerzo para facilitar información adicional a los visitantes. Al mismo tiempo, tampoco hay ningún refuerzo en los servicios de autobús que funcionan en la versión de “horarios reducidos” que se establecen los domingos y festivos. Ni tan siquiera en las “horas punta” se han establecido medidas ni duplicidad de vehículos para comunicar el centro y los barrios por lo que los autobuses no pueden absorber la demanda de viajeros en esos momentos puntuales, como ocurrió este Jueves Santo cuando numerosos ciudadanos quedaron en tierra, según ha constatado esta redacción.