12 Comments

El parking provisional junto a la estación de alta velocidad Segovia-Guiomar ha abierto este martes con unas 150 plazas de estacionamiento, más de dos años después de que el Ayuntamiento de Segovia anunciase por primera vez la actuación. Lo que en abril de 2024 se presentó como una intervención inminente ha necesitado un largo recorrido de trámites, acuerdos y obstáculos burocráticos hasta materializarse.

La intervención se ha ejecutado sobre una superficie de 3.610 metros cuadrados acondicionada con un tratamiento granular. El Ayuntamiento ha formalizado los contratos de arrendamiento con los propietarios de la parcela, ha tramitado las autorizaciones de uso provisional del suelo y ha aportado los materiales, mientras que la Diputación Provincial se ha encargado del desbroce y la maquinaria. El objetivo es aliviar el déficit de aparcamiento en la zona, que se agravará cuando ADIF inicie las obras de ampliación de su propio parking.

El camino hasta aquí no ha sido precisamente ágil. Ya en septiembre de 2024, el alcalde José Mazarías reconocía en rueda de prensa que las obras no avanzaban: faltaba rubricar el acuerdo con la Sareb, cerrar la cesión de maquinaria con la Diputación y resolver un tercer escollo con Adif para evitar conflictos con la concesionaria del aparcamiento existente. “No queremos que nos pase lo que ya ha ocurrido, que empezamos sin tener el acuerdo firmado”, admitía entonces el alcalde. Meses después, en febrero de 2025, el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, aseguraba que el final estaba cerca, pero reconocía seguir “enredados” en la tramitación: pendiente aún el expediente de autorización excepcional en suelo rústico y la firma del convenio entre ambas instituciones.

Quince meses más tarde de esas declaraciones del concejal, el aparcamiento es por fin una realidad. El Ayuntamiento lo ha presentado como un “ejemplo de colaboración institucional“, aunque la cronología del proyecto —anunciado, retrasado, vuelto a anunciar y finalmente ejecutado— refleja más bien las dificultades de la administración local para resolver una demanda que los usuarios de la estación llevan años planteando.