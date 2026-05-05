12 Comments

El parking provisional junto a la estación de alta velocidad Segovia-Guiomar ha abierto este martes con unas 150 plazas de estacionamiento, más de dos años después de que el Ayuntamiento de Segovia anunciase por primera vez la actuación. Lo que en abril de 2024 se presentó como una intervención inminente ha necesitado un largo recorrido de trámites, acuerdos y obstáculos burocráticos hasta materializarse.
La intervención se ha ejecutado sobre una superficie de 3.610 metros cuadrados acondicionada con un tratamiento granular. El Ayuntamiento ha formalizado los contratos de arrendamiento con los propietarios de la parcela, ha tramitado las autorizaciones de uso provisional del suelo y ha aportado los materiales, mientras que la Diputación Provincial se ha encargado del desbroce y la maquinaria. El objetivo es aliviar el déficit de aparcamiento en la zona, que se agravará cuando ADIF inicie las obras de ampliación de su propio parking.
El camino hasta aquí no ha sido precisamente ágil. Ya en septiembre de 2024, el alcalde José Mazarías reconocía en rueda de prensa que las obras no avanzaban: faltaba rubricar el acuerdo con la Sareb, cerrar la cesión de maquinaria con la Diputación y resolver un tercer escollo con Adif para evitar conflictos con la concesionaria del aparcamiento existente. “No queremos que nos pase lo que ya ha ocurrido, que empezamos sin tener el acuerdo firmado”, admitía entonces el alcalde. Meses después, en febrero de 2025, el concejal de Urbanismo, Alejandro González-Salamanca, aseguraba que el final estaba cerca, pero reconocía seguir “enredados” en la tramitación: pendiente aún el expediente de autorización excepcional en suelo rústico y la firma del convenio entre ambas instituciones.
Quince meses más tarde de esas declaraciones del concejal, el aparcamiento es por fin una realidad. El Ayuntamiento lo ha presentado como un “ejemplo de colaboración institucional“, aunque la cronología del proyecto —anunciado, retrasado, vuelto a anunciar y finalmente ejecutado— refleja más bien las dificultades de la administración local para resolver una demanda que los usuarios de la estación llevan años planteando.
5 mayo, 2026
Ya han hecho lo que jamás fue capaz de hacer la banda de los.selfies, con Clara Luquero a la cabeza.
5 mayo, 2026
Jajajaja… anda, anda,, que mal os sienta hacer el ridículo
5 mayo, 2026
Ja, ja, ja. Qué mala es la envidia, sociata.
6 mayo, 2026
Habemus parking
5 mayo, 2026
El titular y la noticia van con muy mala baba.
Lo importante es que ya está hecho el aparcamiento cosa que las alcaldesas de la PSOE no lograron en un montón de años.
5 mayo, 2026
Ha sido largo, complejo y tortuoso el camino administrativo, pero ya está en servicio este parking provisional. Enhorabuena a Mazarías y su equipo.
5 mayo, 2026
EL titular es un claro ejemplo de la actitud negativa de algunos segovianos. Si no se hace, se quejan porque no se hace. Y cuando se hace, también se quejan por alguna razón. El caso es quejarse. Así es imposible reconocer los avances de una ciudad que necesita avanzar.
5 mayo, 2026
El redactor parece estar rabioso además de no saber mucho lo que se hace. Es lo que tiene lo de los aficionados al periodismo. La noticia: se abre un aparcamiento necesario que los usuarios agradecen. Después: se cubre un poco lo que el Estado no cubrió en una estación en mitad del campo y sin infraestructuras complementarias de aparcamiento en este caso. Por último: el Ayuntamiento ha logrado salvar los obstáculos para hacer esto a pesar de las muchas pegas y complicaciones. Lo que se olvida o desconoce el redactor lo que sea: propietarios de descampados avaros, dificultades urbanísticas, trabas sobrevenidas y maquinaria funcionarial lenta y perezosa.
(Y así, amigo “redactor” se hace una noticia).
5 mayo, 2026
Aquí al menos se hacen las cosas respetando las leyes, los plazos, a los propietarios y demás intervinientes para que no nos cueste decenas de millones por las cosas mal hechas a conciencia de los 20 años de gobiernos socialistas, que es lo que nos ha traído a la verdadera ruina a los segovianos. Empezando por Arahuetes y siguiendo con las dos Claras.El titular “atufa”
6 mayo, 2026
Ahora otros dos años para quitar la enésima cantidad de baches que hay en Segovia.
5 mayo, 2026
“a dos años después”. Parece más correcto : “¡después de dos años! Intencional y gramática muy mejorable. Lamentable.
6 mayo, 2026
Es siempre lo mismo…
Si alguien hace algo se critica y si no se hace nada se critica también.
Lo que debería de ser una buena noticia a celebrar por parte de todos los que usamos o podemos llegar a usar ese parking se convierte en un arma arrojadiza política.
El actual fraccionamiento y el enfrentamiento social, es la consecuencia de una concienzuda labor de años por parte de nuestros queridos gobernantes.