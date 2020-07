El protocolo para el curso 2020/2021 queda en poco más que mascarilla obligatoria

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado el largamente esperado protocolo de seguridad para el próximo curso escolar en Castilla y León con el doble objetivo de que los centros docentes sean espacios seguros y que ningún alumno se quede atrás por culpa de la pandemia. A estas dos finalidades cabe añadir otra tercera: máxima normalidad.

Y es que el documento no contempla especiales cambios respecto a la normativa estándar que ya rige para el resto de la población: mascarilla obligatoria para mayores de seis años y siempre que la distancia entre los alumnos sea inferior a 1,5 metros. Considerando que los pupitres rara vez están a esa distancia en una aula convencional, eso equivale a decir que en clase obligatorio mascarilla.

Desde luego en los autobuses será obligatorio su uso y los vehículos se desinfectarán después de cada viaje. Por su parte, los comedores deberán señalizar zonas diferenciadas -incluso con elementos físicos de separación si fuera necesario- y se organizará a los comensales en distintos turnos para garantizar la distancia de seguridad.

¿Qué pasa con los menores de seis años?

Y poco menos en los planes de Lucas para la rentrée de septiembre. En Educación Infantil y el primer curso de Primaria, se constituirán “grupos estables de convivencia”, con un máximo de entre 22 y 25 alumnos, lo que viene siendo una línea estándar, que no necesitarán usar mascarilla ni guardar las distancias de seguridad. Eso sí, estos grupos no interactuarán con el resto y no compartirán espacios en la medida de lo posible. Entre los más pequeños por tanto, las clases funcionarán como “unidad familiar”, restringiéndose al máximo la interacción entre “familias”.

¿Se recuperará el temario no impartido?

Otra preocupación era tratar de paliar la pérdida de contenidos que los tres meses de parón del presente curso se he llevado por delante. A tal fin el protocolo se limita a señalar que los docentes elaborarán planes de refuerzo y recuperación para el alumnado que lo precise. Las programaciones didácticas para el cuso se elaborarán considerando posibles periodos de confinamiento y, en consecuencia, pensados para una posible didáctica no presencial. También se incorporarán los contenidos no impartidos del curso anterior. Para prevenir la brecha digital respecto a alumnos con dificultades económicas está previsto adquirir 10.000 equipos destinados al programa de préstamo. También se generalizará -será obligatoria en cada centro- el aula virtual.