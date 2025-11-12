Cs reclama mejoras en el transporte público y cambios en la normativa del taxi

Ciudadanos ha denunciado este miércoles la falta de gestión y planificación del equipo de gobierno del señor Mazarías en el Ayuntamiento de Segovia en materia de movilidad y transporte público, un área que, según su portavoz municipal, Noemí Otero, “influye directamente en la vida diaria de los segovianos y que, sin embargo, sigue sin recibir la atención que merece”.

Durante una rueda de prensa, Otero ha recordado que “el transporte público de Segovia arrastra problemas estructurales que no se pueden seguir ignorando”, y ha centrado buena parte de su intervención en la situación que atraviesa el servicio de taxis en la ciudad.

“En Segovia, a diferencia del resto de Castilla y León, el taxi no se considera un servicio ‘puerta a puerta’. Eso significa que muchos taxistas viven con el temor constante a ser sancionados por acceder a calles restringidas o por parar unos segundos en zonas con alta demanda como Conde Sepúlveda o Ezequiel González”, ha señalado la portavoz liberal. “No tiene sentido que se penalice a quienes prestan un servicio público esencial, especialmente en una ciudad con un centro histórico con accesos tan complejos”, ha añadido.

Ante esta situación, Ciudadanos ha requerido al equipo de gobierno para cumpla con los compromisos adquiridos en una reunión reciente con la Asociación RadioTaxi Segovia, abordando en un plazo improrrogable de dos meses la modificación del Reglamento Municipal de transporte en vehículos turismos con aparato taxímetro, autotaxis, con el fin de recuperar su carácter “puerta a puerta” y permitir paradas para la subida y bajada de viajeros de forma segura y adaptada a la realidad del servicio. Otero ha asegurado que “los taxistas están al servicio de los ciudadanos, pero para hacer bien su trabajo y prestar un buen servicio público, se les tiene que dejar.”

“Ya no nos valen solo las buenas intenciones, estamos en el momento de exigir que se materialicen los cambios, que se cumplan los compromisos adquiridos” ha asegurado Otero, quien ha reclamado también que se habiliten aseos para mujeres taxistas, “del mismo modo que ya los tienen las conductoras de los autobuses urbanos, garantizando así la igualdad de condiciones entre todos los profesionales del transporte público”.

Asimismo, ha exigido al gobierno municipal del señor Mazarías que cumpla su propio Plan Anual Normativo, en el que se comprometía a aprobar una nueva Ordenanza de Movilidad antes de finalizar el segundo trimestre del año. “Nada de eso se ha hecho”, ha lamentado.

Bus urbano

En cuanto al autobús urbano, la portavoz de Ciudadanos ha denunciado que “los problemas se acumulan”: retrasos constantes, especialmente en la línea 4 y en las que conectan con la estación del AVE, autobuses que en ocasiones salen vacíos sin esperar a los viajeros o no llegan a tiempo a las salidas de los trenes y vehículos con deficiencias en mantenimiento, incluso goteras, debido a la falta de renovación de la flota.

“Exigimos que el Ayuntamiento lleve a cabo una inspección efectiva del servicio de autobuses urbanos, porque los usuarios merecen un servicio de calidad y los profesionales un marco de trabajo digno”, ha subrayado Otero.

Por último, la portavoz ha criticado la inacción del gobierno municipal respecto al proyecto de la nueva estación de autobuses.

“Han pasado 29 meses desde que el señor Mazarías llegó al gobierno y seguimos sin una sola novedad sobre una de las infraestructuras más necesarias para Segovia”, ha denunciado. “La Junta ya manifestó su compromiso de financiación y contamos con un consejero de Movilidad segoviano que estoy segura habría sido un gran aliado para impulsar este proyecto, pero Mazarías ha vuelto a demostrar su falta de liderazgo”.

Otero ha concluido afirmando que el equipo de gobierno adolece de proyecto de ciudad, “cuando decimos que falta esta política de movilidad, o cuando hablamos de que faltan directrices claras en materia de impulso económico o sobre actuaciones en materia cultural o deportiva, estamos hablando en definitiva que falta un proyecto de ciudad, falta un rumbo para Segovia”. En relación a la política de movilidad de Segovia, es importante que esté pensada tanto para los profesionales del transporte como para los usuarios: “Desde Ciudadanos no vamos a dejar de exigir soluciones y de proponer alternativas, porque una ciudad que no se mueve, se estanca. Segovia merece avanzar con un modelo de movilidad moderno y eficiente.”