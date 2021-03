Qué quiere que le diga. Esta semana que resumo se me ha hecho muy rara. Como que las cosas van pasando pero no acaban de ser lo que uno podría esperar en principio. Por ejemplo, es raro que en 19 meses haya que nombrar cuatro alcaldes en el mismo pueblo, concretamente en Bercimuel (29 habitantes censados, muchos menos residentes, salvo en verano) donde la silla de regidor se parece mucho a una de esas que se pilla cuando para de sonar la música. Van a por el cuarto presidente del consejo abierto de la localidad y si es necesario pillarlo del pueblo de al lado, pues se pilla. La nueva alcaldesa será Alexandra Velho de Nascimento.

Ahí no da mucho tiempo a hartarse del cargo pero mire, en la capital lo que carga ya hasta el límite a la alcaldesa, Clara Luquero, es la oposición, que se lo ha dicho en sede plenaria. Claro, que ocurre que la oposición de marras está apretando con eso del fiasco del Centro Logístico de Defensa que tiene a los socialistas corriendo como pollos sin cabeza en busca de pretextos que permitan salvar ante la opinión pública el desastre en el que se han metido por fiarse demasiado… de los suyos, que son los que quedaron en avisar y no avisaron de que la vicepresidenta del Gobierno, Calvo, iba a remar descaradamente para sus paisanos.

Hombre, si se puede pedir algo yo me atrevo a solicitar que no nos vengan mareando ahora con el imposible de que Defensa “mantenga la actividad en la Base Mixta”. Puñetas, como me molestan las milongas políticas para tratar de tapar fracasos políticos. ¿A usted no?

Total, que anda revuelto el Ayuntamiento segoviano incluyendo la reprobación a la alcaldesa y hasta Podemos dice que la gestión de Luquero en esta cuestión fue “claramente insuficiente”. Y yo, que soy como un paramecio de simple, entiendo que si el “socio necesario” (socio externo están llamando a la figura los catalanes) cree reprochable el trabajo es que piensa que la alcaldesa debería dimitir… Caramba, qué raro es todo. En el pleno de marzo se lo cuento que esto tiene segundas partes.

Hombre, para raras, las señales de tráfico de Segovia. Desveló la alcaldesa en el mismo pleno que las que cortan el acceso al casco antiguo todos los fines de semana son “interpretables” porque cumplen su función sólo para los que quieran “pasar” por el recinto amurallado pero no cuentan si vas a tomar chatos o a hacer compras a la zona. Y mire que le doy vueltas al código de circulación y no encuentro el apartado de las “señales segovianas”. A ver si la próxima vez que ande urgido y me pille a 63 por hora el radar móvil escondido en la bajada de los depósitos del agua puedo convencer al policía de que estoy “interpretando” que si tengo prisa puedo correr un poco y así me libro de la receta…

Están buenos los policías locales, que se han quedado sin celebrar su fiesta en la calle por culpa de la pandemia de marras y sus restricciones, las mismas que han puesto en un brete a ese agente grabado la pasada semana a escondidas en una parada de su trabajo en la que charlaba sin mascarilla mientras bebía cerveza (sin alcohol, por si sirve de eximente) y dentro de un local. Hombre, he leído por ahí titulares que hablan de que el uniformado estaba en una “fiesta” que el vídeo demuestra que no era tal por mucho que la llamada al lector resulte así más llamativa. Luego está el que hizo la grabación, al parecer un “amigo” de los amigos del poli… Hala, la lectura ya se la hace usted.

Hala, vamos a la montaña. Si hace un par de meses andábamos polemizando por la propiedad del aparcamiento del puerto de Navacerrada, ahora hemos sabido que la explanada le va a costar al ayuntamiento de la Granja 155.000 euros porque el alcalde anterior y hoy procurador, José Luis Vázquez, firmó un contrato para que una empresa explotara el parking en plan ORA pero nunca pudo hacerlo. Otro gran legado, “Jose”.

Que le digo yo que no hay más que cosas raras. Mire que llevamos años gritando por la radioterapia y al final va a resultar que el servicio lo va a instalar el hospital privado de Recoletas y, ya veremos hasta cuando (algo me dice que por mucho tiempo) la sanidad pública pagará por usar el servicio. Pues qué quiere, para este viaje se podía haber hecho lo mismo en 2009, cuando el mismo hospital propuso una operación similar. La buena noticia es que los pacientes segovianos tendrán el servicio. Otra gran gestión de las autoridades sanitarias, sin duda. Ahí le dejo la foto, a ver si a usted le parece que sobra alguno de los de más en medio.

No quería pero tendremos que entrar en lo de las manifestaciones del 8M, que parece que si las habrá. Lo llaman “pequeño formato” porque los colectivos feministas pondrán el tope de participantes en 500 personas que, fíjese, a mi me parecen muchas. Como 500 de más. ¿Seré un machirulo lleno de prejuicios o sólo un tipo juicioso? No se. Voy a pensar en ello. En lo que no tengo que pensar un segundo es en la moción que Vox va a presentar en El Espinar para que el 8M se declare “el día de las víctimas del coronavirus”. Otra cosa que le dejo ahí para que usted haga las valoraciones que a mi no acaban de bajarme las cejas sorprendidas.

Por cierto, que me viene ahora ¿Recuerda la polémica de aquel juez que se hacía llamar el Guardabosques de Valsaín y dedicaba unas coplas a Irene Montero y a Pablo Iglesias en una revista de jueces conservadores, con gran malestar para Podemos y escándalo en aquel 2017? Pues ha sido absuelto y el asunto se ha cerrado sin pena (ni gloria, la verdad).

Se me está acabando el papel y tenía que hablarle de la desescalada lenta que han anunciado los de la Junta para desesperación de casi todo el mundo, no le quiero contar los hosteleros y los de los gimnasios; de otra victoria de la Gimnástica Segoviana , que huele a Segunda B que echa para atrás, y de la gran noticia del estado de buena Esperanza en el que me dicen que está la diputada provincial y concejala capitalina, Noemí Otero, a la que deseamos todo tipo de parabienes y felicidades junto al que será su primer hijo. Así da gusto acabar.

Siga cuidándose mucho, por favor.