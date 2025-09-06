El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, acompañado del guitarrista y músico Paco Simón, ha presentado la segunda edición de SegoBlues, el festival dedicado íntegramente al blues, “la esencia de toda la música del siglo XX”, según Simón, que tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre. La iniciativa persigue consolidarse como una cita anual con la música en vivo, en el marco de la vieja cárcel, Centro de Creación, en la sala Julio Michel, de excepcional acústica y aforo para 150 personas.

El ciclo abre el 19 de septiembre, a las 21.00 horas, actuarán César Crespo y Grego Izor Blues Band; con más de dos décadas de trayectoria, ambos son habituales en el circuito de blues nacional y en festivales de referencia, le seguirá (22:30) una figura clave en la música popular española, el saxofonista de origen alemán, Andreas Prittwitz, acompañado a la guitarra por el propio Paco Simón.

Haylen Quartet abrirá la jornada el sábado 20 de septiembre, a las 21.00 horas. La cantante Haylen, con influencias que van de Amy Winehouse y Etta James, lidera este potente cuarteto francés con el que presenta su primer álbum. Gaby Jogeix, una de las figuras más destacadas del blues contemporáneo en España, pondrá el broche final a esta segunda edición de Segoblues a las 22.30 horas, con la presentación de su nuevo trabajo. Entradas ya a la venta al precio único de 6.10€ por sesión.