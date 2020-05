Así canta la Escolanía de Segovia desde el confinamiento

La Fundación Don Juan de Borbón ha compartido el vídeo musical elaborado por los miembros de la Escolanía de Segovia desde el confinamiento forzado por el covid19.

“Tiene que haber una manera de cambiar el mundo para unir nuestros corazones y encontrar la esperanza. Tiene que haber una manera de que podamos ver la verdad simple: la música cambia el mundo”, repiten incesantemente los jóvenes en su particular versión del “Music changes the world”, de Jim Papoulis.

Así suenan las voces blancas de los pequeños segovianos bajo la dirección de María Luisa Martín.

El vídeo “Confinados” ha sido realizado por Andrea García Torán y contiene fotos de Juan Luis Misis.