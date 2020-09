Árboles y tejados

Que la Comisión de Patrimonio de la Junta y el Ayuntamiento tuvieran un conato de enfrentamiento a costa de las tejas de la Casa de la lectura —la cosa era si había algunas nuevas o todas viejas, una cosa muy grave— era sólo un aperitivo que la bronca gorda de la semana iba a llegar, ya a final de semana, cuando se desvelaban en este digital los planes de Sanidad de llenar el antiguo edificio de Magisterio de presuntos enfermos de covid en busca de atención primaria. Chico, una oleada de quejas orquestada y ordenada desde primera hora y con todos los partidos de izquierda con los mismos argumentos que los de las ampas de un par de colegios hacía a los del Gobierno regional recoger velas y guardarse la idea incluso negando mientras el gallo cantaba, todo en el tiempo récord de 24 horas. Lo que se dice tener las ideas claras. A ver cual es la próxima idea.

A veces parece que las cosas han dejado de hacerse como se hacían. Por ejemplo, nadie, ni sus asesores directos, se ha acordado de avisar que este lunes estaría en Segovia la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para presidir la toma de posesión de la nueva fiscal jefe de Segovia, Inmaculada Martínez. Pues eso, los periodistas en la puerta y Delgado, ni caso a los plumillas. ¡Mire que había encargado que preguntaran de quién depende la Fiscalía! Pues eso. Me quedo sin saberlo. Bueno, ya hay fiscal jefe con plaza firme en sustitución de Antonio Silva. Martínez ha insinuado en su discurso que hacían falta más medios para que su oficina funcionara como un reloj y diera respuestas satisfactorias a los ciudadanos y Delgado ha respondido que con trabajo se suple cualquier carencia. Mi fina intuición me dice que no va a haber mucha inversión a corto plazo. Ya veremos.

A ver, cosas importantes que han pasado en Segovia… ¡Ah, si! La alcaldesa y varios concejales han posado delante de un autobús de motorización híbrida —de esos que no se metieron en el pliego del transporte para optar por el gasoil de toda la vida— que va a estar en pruebas unos meses por las calles de Segovia o la inauguración de un paso de peatones “en tres dimensiones”. Por cierto, a ver quién le pone el cascabel al gato y suspende definitivamente lo de la Semana Europea de la Movilidad, que viene a ser como los Festivales que se han celebrado este mes: si hay actos, se enteran muy pocos.

De lo que no hay forma de hacer una foto es del interior del edificio Cide del Cat. Resulta que los del Ayuntamiento están ahora “revisando minuciosamente” que la última obra encargada, que sólo acumula nueve meses de retraso en su entrega, esté bien hecha y algo me dice que no,,. No se marche todavía, aún hay más (este ha sido un guiño a los que veían dibujos animados en los 70): Dice el concejal Jesús García que una de las empresas que dijeron que estaban interesadas en venir no sólo ha reiterado su compromiso sino que se ha traído a otra empresa para sumarla a la lista. Debe ser una firma muy, muy importante, aunque García no recordaba su nombre en aquella rueda de prensa. Pues nada, hombre, con calma que las prisas no son buenas consejeras.

Que mire, por ejemplo, a la Concejalía de Patrimonio Histórico, que también se toma con calma lo de regular la Protección del Acueducto, que al parecer influye a cuatro ordenanzas y… Y ya. Afecta a cuatro Ordenanzas. Hasta ahí la noticia de esta semana sobre este asunto. Tenga calma, hombre que en este Ayuntamiento se trabaja con calma pero con mucha seguridad jurídica.

Hala, cambio de tercio que hay que hablar de los partidos políticos. Ciudadanos, ha nombrado su Junta Directiva autonómica aunque ha dejado fuera a su cargo público más importante, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que parece que sigue un poquito alejado de Arrimadas y claro, así… Eso si, en el organismo ha entrado la procuradora segoviana, Marta Sanz, apuesta directa del propio Igea. Se lo explicaría mejor pero es que el partido de la transparencia se ha limitado a mandar a las redacciones una lista de nombres. Está el de Noemí Otero, claro. El de Alfonso Martín no.

Mientas el árbol de Ciudadanos sigue creciendo —leche, que cargantón me he puesto, perdone. Era por hilar con lo siguiente— hay que lamentar la desaparición definitiva de una de las secuoyas gigantes de la Granja, un ejemplar muerto hace ya años pero que ha sido talado en estos días para evitar males mayores. Los “arboristas” —parece que así les gusta llamarse ahora a los leñadores— hicieron un duro trabajo hasta la retirada total del árbol, de 160 años de edad. Pues casi mi edad, aunque yo de momento aguanto el tirón…

Está lo del campo muy variado, que igual te encuentras a un montón de ciudadanos vietnamitas semiesclavizados cultivando marihuana de manera intensiva, que con el secretario provincial socialista, José Luis Aceves, dice él en sus redes sociales que ayudando en la recogida de la cosecha, que al parecer es tradición familiar. Bueno, en la foto no tiene ninguna herramienta. Las habrá escondido para el momento.

Esto… ha terminado Titirimundi. (Si hombre, lo de los títeres que empezó la semana pasada).