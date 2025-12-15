Apertura de la “puerta santa” del Año Jubilar de San Juan de la Cruz

La Diócesis de Segovia ha inaugurado oficialmente el Año Jubilar de San Juan de la Cruz con una solemne celebración en la iglesia-sepulcro del santo, que ha reunido a numerosos fieles, autoridades eclesiales e institucionales y representantes de la familia de los Carmelitas Descalzos, la orden que el santo y autor del Cántico Espiritual fundó en 1568. El acto ha marcado el inicio de un tiempo jubilar de especial relevancia para la Iglesia y para los lugares vinculados a la vida y obra del Doctor Místico.

La jornada ha comenzado con un acto litúrgico inicial, tras el cual ha tenido lugar la apertura de la Puerta Santa, presidida por el obispo de Segovia, Jesús Vidal, gesto central que permite a los fieles obtener la indulgencia propia de este Año Santo. En su homilía, el prelado ha recordado que el jubileo conmemora el 300 aniversario de la canonización de san Juan de la Cruz y el primer centenario de su proclamación como doctor de la Iglesia, invitando a releer su figura como interlocutor del hombre contemporáneo.

Vidal ha subrayado que, frente a una ciencia y una técnica que presumen de saber y poder, san Juan de la Cruz es testigo de una sabiduría que procede de Dios, “divina, misteriosa y escondida”. Asimismo, ha destacado tres claves especialmente actuales de su enseñanza: el despojamiento interior, el amor a la Iglesia en su unidad y el valor del silencio, afirmando que en un tiempo de tanto ruido es necesario volver a la oración y a la escucha de la Palabra de Dios.

La celebración ha contado con la presencia del obispo de Ávila, monseñor Jesús Rico, del Prepósito General de los Carmelitas Descalzos, padre Miguel Márquez, de más de medio centenar de sacerdotes y de autoridades de la Junta de Castilla y León y de diversas ciudades sanjuanistas. El acto ha concluido con un momento de oración ante el sepulcro de san Juan de la Cruz, recientemente restaurado, en un templo completamente lleno, reflejo del profundo arraigo y la vigencia espiritual del santo.