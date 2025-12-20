6 Comments

Adif Alta Velocidad ha adjudicado las obras de ampliación del aparcamiento de la estación de Segovia-Guiomar por un importe de 5.060.967,8 euros. La actuación permitirá incorporar más de 300 nuevas plazas y elevar la capacidad total hasta las 875, distribuidas entre los aparcamientos P1 y P2.
La ampliación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados hacia el norte del aparcamiento P1. Al término de los trabajos, este estacionamiento contará con 306 nuevas plazas para turismos y 10 para motocicletas, alcanzando un total de 585 plazas. El aparcamiento P2 aportará otras 290 plazas.
Todas las nuevas plazas estarán cubiertas por marquesinas. De ellas, 16 dispondrán de puntos de recarga para vehículos eléctricos y 10 estarán reservadas a personas con movilidad reducida, incluyendo dos con recarga eléctrica.
Mejora de accesos y movilidad
El proyecto incluye la mejora de los accesos rodados al aparcamiento y a la propia estación. Se construirá un nuevo punto de entrada al P1 con dos carriles de entrada y dos de salida desde el vial de acceso, así como una nueva rotonda de dos carriles para organizar el tráfico y agilizar la circulación en el entorno inmediato de la estación.
Asimismo, se reorganizará la zona central de acceso para mejorar la subida y bajada de viajeros, ampliando la superficie peatonal y optimizando la accesibilidad. También se reordenarán acerados e isletas y se delimitarán espacios específicos para autobuses —con cuatro nuevas marquesinas—, taxis y paradas momentáneas.
La actuación se completa con la urbanización del espacio frente a la entrada de la estación, donde se instalarán elementos de estancia peatonal, asientos, vegetación y zonas reservadas para el aparcamiento seguro de bicicletas y patinetes.
20 diciembre, 2025
Ya era hora.
Buena noticia para Segovia.
20 diciembre, 2025
Cuesta más aparcar el coche durante todo el día que el billete de ida y vuelta a Madrid. ADIF… a por lo rentable. y el nuevo vial de entrada aparcado y olvidado… solo distracciones del dictador pueril y su paripé político populista de hoy, para ocultar su incapacidad de gestionar más que su propio ego y bolsillo! ¡VIVA LA VIA PECUARIA! No hay mal que cuatro años dure… tic, tac, tic, tac…
20 diciembre, 2025
Joder, ¿Pero va a ser de pago la ampliación?
20 diciembre, 2025
El “parking gratis” era un bulo de Maza-23, como Delegado Territorial de la Junta, cuando estaba en plena campaña para alcaldía.
20 diciembre, 2025
Yo seguiré aparcando fuera, mi presupuesto no me da para ese gasto,se construye con mis impuestos para que pague más dinero y más tiempo, no me da la gana p. Estoy cansado de que me claven por todo.
20 diciembre, 2025
Pero si el aparcamiento nuevo le hacen donde estamos aparcando los que no entramos al de pago ahora Juanito…
No va a quedar sitio fuera para aparcar cuando construyan el nuevo aparcamiento.
A pasar por caja me temo…