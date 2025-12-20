6 Comments

Adif Alta Velocidad ha adjudicado las obras de ampliación del aparcamiento de la estación de Segovia-Guiomar por un importe de 5.060.967,8 euros. La actuación permitirá incorporar más de 300 nuevas plazas y elevar la capacidad total hasta las 875, distribuidas entre los aparcamientos P1 y P2.

La ampliación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados hacia el norte del aparcamiento P1. Al término de los trabajos, este estacionamiento contará con 306 nuevas plazas para turismos y 10 para motocicletas, alcanzando un total de 585 plazas. El aparcamiento P2 aportará otras 290 plazas.

Todas las nuevas plazas estarán cubiertas por marquesinas. De ellas, 16 dispondrán de puntos de recarga para vehículos eléctricos y 10 estarán reservadas a personas con movilidad reducida, incluyendo dos con recarga eléctrica.

Mejora de accesos y movilidad

El proyecto incluye la mejora de los accesos rodados al aparcamiento y a la propia estación. Se construirá un nuevo punto de entrada al P1 con dos carriles de entrada y dos de salida desde el vial de acceso, así como una nueva rotonda de dos carriles para organizar el tráfico y agilizar la circulación en el entorno inmediato de la estación.

Asimismo, se reorganizará la zona central de acceso para mejorar la subida y bajada de viajeros, ampliando la superficie peatonal y optimizando la accesibilidad. También se reordenarán acerados e isletas y se delimitarán espacios específicos para autobuses —con cuatro nuevas marquesinas—, taxis y paradas momentáneas.

La actuación se completa con la urbanización del espacio frente a la entrada de la estación, donde se instalarán elementos de estancia peatonal, asientos, vegetación y zonas reservadas para el aparcamiento seguro de bicicletas y patinetes.