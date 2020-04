“A aplaudir”, jota del confinamiento

Bajo la producción de Juan Antonio Xas, y con la colaboración de amigos de La Lastrilla, Coca, Trescasas, desde Santa Eulalia y Nueva Segovia, viene esta alegre jota con la letra para la ocasión. Jota segoviana “de aplaudir” (cuarto movimiento de la suite de La Señora del Balcón). En su canal Youtube (donde se pueden encontrar los otros 3 movimientos de “la suite”), Xas dedica la jota “a todos los que estáis ahí fuera luchando y peleando para que mañana podamos bailar y aplaudir ésta y otras muchas jotas mas, y no sólo desde nuestro balcón, si no desde dónde nos dé la gana!”. Pero Xas anuncia que no habrá más vídeos de “confinamiento” a modo de protesta “hacia el olvido generalizado que está sufriendo nuestro sector, lo desprotegidos que estamos: no solo de vídeos en el balcón vivimos los músicos y los artistas. Ojalá yo o mi empresa, que es lo mismo, y las de mi sector sector podamos sobrevivir a esta crisis”, dice.