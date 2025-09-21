Valtiendas, epicentro del vino

Valtiendas vivía el sábado su XVII Fiesta de la Vendimia, quinta parada de la Caravana de Alimentos de Segovia, de la Diputación de Segovia. Música, catas, degustaciones y actividades para todos los públicos que volvieron a demostrar su poder de atracción con más de 2000 asistentes y una veintena de puestos comerciales.

La feria contó, entre otros, con la presencia del presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, el presidente de la DOP Valtiendas, José María Galindo, el presidente de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres, Pablo Martín, el enólogo Tomás Postigo y la sumiller de Mandarín Oriental Ritz, Silvia García. Fueron precisamente está última junto con su compañera sumiller Silvia Ortúñez las encargadas de realizar la tradicional pisada de la uva, con la que se ha obtenido el primer mosto de la cosecha de este año.

La próxima cita de la caravana será el palacio de la Faisanera, con la V Feria de Alimentos de Segovia, el 27 de septiembre.