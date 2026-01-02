Tres agresiones atendidas en Segovia durante la Nochevieja

El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha gestionado un total de 896 llamadas durante la Nochevieja, entre las 00.00 y las 08.00 horas del 1 de enero de 2026, según el balance facilitado por el propio servicio.

La última llamada atendida en 2025 se recibió a las 23.58 horas desde la localidad vallisoletana de Mayorga, donde se solicitó asistencia sanitaria en un domicilio. La primera llamada de 2026 llegó pocos segundos después de la medianoche desde Simancas (Valladolid), también por un incidente sanitario en una vivienda.

Durante la noche se gestionaron 46 avisos relacionados con peleas y agresiones, sin que se registraran heridos de gravedad. En concreto, el 1-1-2 atendió 28 agresiones, repartidas por provincias: 2 en Ávila, 6 en Burgos, 2 en León, 1 en Palencia, 6 en Salamanca, 3 en Segovia, 1 en Soria, 6 en Valladolid y 1 en Zamora. Además, se dio aviso a los cuerpos de seguridad por 18 peleas, una de ellas en Segovia.

El balance incluye también 71 incidentes sanitarios en lugares públicos y 83 avisos por ruidos y molestias, tanto en viviendas como en la vía pública y en establecimientos. El servicio de emergencias ha destacado que, pese al volumen de llamadas, la Nochevieja transcurrió sin incidentes graves en la Comunidad.