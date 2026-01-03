Cuatro jóvenes heridos tras una colisión entre un turismo y un camión en Madrona

Cuatro jóvenes han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este jueves en el término municipal de Madrona, tras una colisión entre un turismo y un camión en la carretera N-110. Dos de los ocupantes del vehículo quedaron atrapados en su interior, uno de ellos inconsciente, lo que obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Bomberos de Segovia y personal sanitario de Sacyl. Los bomberos procedieron a la liberación de los heridos, que fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados al Complejo Asistencial de Segovia. Se trata de dos varones de 18 y 19 años, una mujer de 21 años y un varón de 20 años, evacuados en distintos recursos sanitarios en función de la valoración médica.