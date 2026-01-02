El Ayuntamiento de Segovia bate el récord de ejecución presupuestaria con 85M€

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia empezaba el 2026 sacando pecho por lo que consideran un récord histórico en la ejecución presupuestaria. Frente a los 65 y 70M€ gastados conforme al presupuesto de los dos ejercicios anteriores, este 2025 se ha elevado la cifra a 85M€. En la práctica totalidad de los capítulos del presupuesto de 2025 se ha llegado a unos elevados porcentajes de ejecución, especialmente en los capítulos 1, 2, 3 y 4, en los que se han cumplido sobradamente las previsiones y en algunos casos se han superado con creces, llegando al entorno del 90% de ejecución.

En lo tocante a deuda se ha amortizado en 7 millones de euros por diferentes conceptos y se ha consolidado, además, la eliminación de la deuda de la hipoteca de la empresa pública, Evisego, alcanzándose así una reducción de casi 8 millones, lo que se traduce en un importante saneamiento de las cuentas municipales. El consistorio destaca “los buenos resultados que han logrado dos de los entes dependientes del Ayuntamiento, la Empresa Municipal de Turismo y la Fundación Don Juan de Borbón, que hasta ahora presentaban cierres deficitarios de manera recurrente y que, gracias a la mejora de su gestión, han invertido esta tendencia logrando cerrar el ejercicio de 2025 con superávit económico”.

Inversiones

En la parte de inversiones reales, las cuentas provisionales reflejan un importe de ejecución mejor que años precedentes, con 7.227.000 euros, mientras que están comprometidos ya para el próximo año importantes importes de ejecución, con cerca de 12 millones ya contratados o en proceso de cierre de ese trámite. No obstante, el equipo de Gobierno reconoce que “la aplicación de inversiones se ve aún frenada por la capacidad de ejecución municipal que históricamente ronda entre 5 y 6 millones de euros”.