4 Comments

Los bomberos de la Diputación de Segovia han realizado cuatro salidas en las últimas horas, en lo que ha sido su segundo día en funcionamiento. A las 13:57 horas del 1 de enero se han tenido que desplazar hasta el Caserío de San José, en el municipio de Valtiendas, tras recibir llamada del 112 JCyL por un incendio en una vivienda unifamiliar que afectaba a la cubierta de una zona anexa. Así, se habilitaron dos dotaciones compuestas por dos jefes de dotación y cuatro bomberos conductores, desplazando una bomba rural pesada y auto escala mixta. Además, atendiendo a la complejidad de la intervención, así como su afectación de ámbito constructivo, al punto se desplazó el Oficial Director Técnico permaneciendo en la zona hasta el final de la intervención, que se alargó hasta las 22:22 horas, dada la complejidad del siniestro. En este sentido, se llevó a cabo el control del fuego para evitar su propagación a locales anexos, gracias al trabajo minucioso de extinción de focos internos situados en partes ocultas, con lo que también se evitó la destrucción total de la cubierta. Desde el SPEIS de la Diputación se ha destacado, además, la colaboración de los vecinos.

Por otro lado, sobre las 18:05 horas, el 112 JCyL informó de un incendio en mobiliario en vía pública en los Ángeles de San Rafael, hasta donde se movilizó una bomba rural pesada con jefe de dotación y dos bomberos conductores, quedando resulta la intervención a las siete de la tarde.

También durante la noche, a las 21:58 horas se recibió otro aviso, por un incendio en una cina de paja con más de 10.000 alpacas en la zona de Pinarejos – Gomezserracín, hasta donde acudió una bomba rural pesada con jefe de dotación y dos bomberos conductores, además de una bomba nodriza pesada (12.000 l.), compuesta por un jefe de dotación y un bombero-conductor. Una vez llegaron al lugar, atendiendo a la situación de una masa forestal próxima por una parte y la carretera nacional por la otra, se encuentran presentes en la zona efectivos de la Guardia Civil y personal del servicio de defensa forestal de la Junta de Castilla y León. Por parte de los bomberos de la Diputación, se realizó una perimetración de la zona evitando propagaciones a las zonas anexas y por otro lado una desalimentación por zonas con el objetivo de salvar el mayor número de alpacas posible. Tal y como ha señalado el director técnico, Carlos Castro “desgraciadamente se dan por perdidas más de la mitad del volumen total de la cina”. Así, en un turno de trabajo compuesto por once efectivos (6 bomberos conductores, 3 cabos – jefes de dotación, 1 sargento y oficial director técnico), todos tuvieron que ser activados por estos tres siniestros.

Por último, esta mañana, han acudido, a petición del 112, a un accidente de tráfico en el cruce de Madrona (zona competencial del Ayuntamiento de Segovia) en el que se han visto afectados un vehículo pesado y otro ligero, con dos personas implicadas, teniendo que ser rescatada una de ellas. Han sido los bomberos del Ayuntamiento de Segovia quienes han llevado la dirección del operativo, contando con la colaboración de un jefe de dotación y dos bomberos de la Diputación, desplazados al lugar con una bomba de rescate y vehículo de intervención rápida.

Castro ha querido destacar “la coordinación existente entre los dos cuerpos en todo momento, siendo esto un ejemplo de profesionalidad y compromiso para con el ciudadano por parte de ambos”.