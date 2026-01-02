La Junta cede a Cuéllar un tramo de la antigua carretera CL 601

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha acogido la firma del acta de cesión de un tramo de la carretera autonómica CL 601, que a partir de ahora pasará a ser de titularidad municipal.

La referida acta fue firmada, por la parte autonómica, por la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Raquel Alonso Pérez, y por la Jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, Eva Martínez Alonso. Por la parte municipal firmó el alcalde presidente del Ayuntamiento de Cuéllar, Carlos Fraile de Benito. De esta forma se daba ejecución a la ORDEN MTD/1361/2025, de 26 de noviembre, publicada en el Bocyl nº 234, de 4 de diciembre siguiente, por la que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital aprobaba la referida cesión, que había sido instada en su momento por el Ayuntamiento de Cuéllar.

El objeto de la cesión es un tramo de 336 metros que se corresponde con un antiguo carril de aceleración que permitía la incorporación a la CL 601, desde el casco urbano de Cuéllar en dirección Segovia, y cuya operatividad para la canalización del tráfico fue absorbida por la Autovía A 601 desde que ésta entró en servicio, razones que han justificado dicha cesión y la consiguiente integración del mentado tramo en la red viaria municipal.