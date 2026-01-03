4 Comments

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a visitar Segovia el próximo 5 de enero. A las 19.00 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar harán su aparición en el Alcázar para saludar a los niños y niñas desde la fortaleza segoviana. Este saludo marcará el inicio de un espectáculo inaugural que contará con efectos de luz, proyecciones y la teatralización de la llegada de la Virgen María y San José a Belén, a cargo del Taller Municipal de Teatro.

Los primeros presentes —oro, incienso y mirra— serán depositados por los Reyes Magos en el Nacimiento situado a los pies del Alcázar. A partir de ese momento, en torno a las 19.30 horas, dará comienzo la tradicional Cabalgata, que partirá del Alcázar y recorrerá la Ronda de Juan II a pie, antes de que Sus Majestades suban a las carrozas reales en la plaza Mayor. El desfile concluirá en el Azoguejo aproximadamente dos horas después, donde tendrá lugar la habitual recepción a los pies del Acueducto. En este enclave se instalará, además, una pantalla gigante para que quienes opten por esperar allí puedan seguir el desarrollo del cortejo desde su inicio.

Con el objetivo de reforzar la cercanía con el público infantil, los Reyes Magos realizarán la primera parte del recorrido andando y acompañados por sus séquitos personales. Este tramo discurrirá por la Ronda de Juan II, la plaza del Socorro, Martínez Campos, Barrio Nuevo y San Frutos, hasta llegar a la plaza Mayor. Desde allí, subirán a las carrozas que les trasladarán hasta la plaza de Artillería.

El príncipe Aliatar abrirá el cortejo, integrado por unas 400 personas, entre acompañantes de Sus Majestades y músicos de las distintas formaciones participantes: la Unión Musical Segoviana, la Escuela de Dulzaina, los grupos Tierra de Segovia, Orquestina del Valle, la Troupé de la Merced, Os Batucones y la Agrupación Navideña de Músicos Cofrades.

Durante el recorrido por las calles Cronista Lecea, las plazas de la Rubia, Serafín, San Facundo, San Agustín, Conde Cheste, San Juan y la plaza Oriental, se desarrollarán dos espectáculos diferentes, titulados “Luna y Estrellas” y “Cometas Celestes”.

Como es tradición, no faltará el reparto de caramelos y golosinas a lo largo de todo el itinerario. En total se distribuirán cerca de dos toneladas de dulces: 1.000 kilos de caramelos, 1.000 kilos de gominolas y 600 bolsas de carbón dulce, todos ellos sin gluten, además de 1.800 cucuruchos de golosinas destinados a los niños y niñas que se acerquen a saludar a los Reyes Magos al final de la Cabalgata.

La recepción oficial de Sus Majestades por parte del alcalde y miembros de la Corporación municipal en el Azoguejo dará paso, a partir de las 21.00 horas aproximadamente, a la recepción de los más pequeños, con los Reyes Magos sentados en sus tronos.

Espacios reservados y recomendaciones

La organización ha previsto espacios reservados para personas con movilidad reducida tanto en los jardines del Alcázar como en el Azoguejo.

Desde el departamento de Cultura se recomienda acudir bien abrigados ante la previsión de bajas temperaturas, identificar a los menores con algún dato de contacto para facilitar la resolución de posibles despistes y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local y de la organización.

Por su parte, el área municipal de Sostenibilidad Ambiental ha preparado un dispositivo especial de limpieza que actuará tras el paso del cortejo. En cuanto al servicio de autobuses urbanos, las líneas con final e inicio de trayecto en Colón dejarán de acceder al recinto amurallado por la tarde para el correcto desarrollo de la Cabalgata y la parada de la plaza Oriental se desplazará unos metros, hasta las inmediaciones del hotel Acueducto.

Concierto de Reyes

El día 6 de enero se celebrará el tradicional Concierto de Reyes, a cargo de la Unión Musical Segoviana y el grupo SeGospel, bajo la dirección de Francisco Cabanillas. Tendrá lugar a las 19.30 horas en la iglesia de San Frutos, con entrada libre hasta completar aforo.