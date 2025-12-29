Urbanismo: solo 21 licencias de obra nueva en 2025 para Segovia capital

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha denunciado “el inmovilismo” de la concejalía de Urbanismo ante los datos de licencias urbanísticas concedidas durante el año 2025, que evidencian la ausencia de avances reales para desbloquear una de las áreas más sensibles para el desarrollo de la ciudad.

En obra nueva, se han tramitado 21 licencias para un total de 88 viviendas, 15 de ellas unifamiliares. En total, son 190 licencias, apenas una cada dos días, y se han denegado 20, datos que para Ciudadanos reflejan una evolución prácticamente plana. Especialmente preocupante resulta el apartado de vivienda. “Son cifras absolutamente insuficientes para una ciudad que tiene un problema real de acceso a la vivienda y que ve cómo muchos jóvenes y familias se ven obligados a marcharse”, ha subrayado la concejala naranja, Noemí Otero, que por enésima vez ha reclamado “una reorganización profunda de la concejalía, con objetivos claros, plazos razonables y una verdadera apertura al diálogo con los sectores implicados”.