9 Comments

En la tan a menudo disparatada historia del urbanismo de Segovia suele pasar que un problema lleva a otro, y este a otro y a otro… El pasado viernes la policía local colgaba un cartel en los accesos al garaje de los números 1 y 3 de la Calle Almendros avisando que a partir del 20 de octubre los 98 vehículos que aparcan allí deberán desalojar el equipamiento. Literalmente Urbanismo de Segovia manda que “aparcar a la calle” a todos los propietarios y arrendatarios que tienen plaza allí. Se trata de una “no deseada” derivada del caso de los trasteros sin licencia de la concejala Rosalía Serrano.
El garaje, un sótano y semisótano, abrió sus puertas en 1989. Lleva por tanto la friolera de 35 años en servicio. Son plazas que se vendieron y funcionaban con normalidad hasta el pasado viernes. Pero había un problema, una ampliación de plazas que se tramitó en 1991 se hizo sin la pertinente licencia, que se suma a la intervención también sin licencia emprendida por la empresa de Serrano y otra segunda empresa desvinculada de la edil. Es decir, durante todos estos años esta parte del garaje ha seguido siendo un almacén, lo que no fue óbice para que la propiedad del inmueble fuera vendiendo las 30 plazas con los previsibles beneficios.
El caso se destapó el pasado mes de abril, con la tramitación “a posteriori” de la licencia de obras para los trasteros de la concejala. Al objeto de inspeccionar la situación, y acompañados de policías locales y técnicos municipales, se procedió a una “visita de subsanación” de las obras acometidas por la empresa de la concejala (la conversión de una parte del sótano en 18 trasteros). De la documentación se desprendió que el garaje está conformado por tres zonas, A,B y C, pero que solo la A se encuentra amparada por la licencia de garaje de 1989.
El decreto de alcaldía que obliga al cierre señala que la actual situación del garaje “comporta un riesgo ante situaciones de peligro, tales como incendios, acumulación de gases nocivos, atrapamientos, falta de iluminación, caídas, etc, ello debido a que el uso y funcionamiento de un garaje sin licencia podría incurrir en la carencia de las medidas correctoras oportunas que debieran implementarse en cumplimiento de la normativa que le es de aplicación. Y en este sentido, y hasta en tanto no se lleven a cabo las medidas correctoras referidas y se certifique su adecuada ejecución y que el uso y funcionamiento del garaje cumple con la normativa aplicable, procede ordenar el cese del garaje con carácter inmediato“.
Los afectados, que desconocían que compraron partes de un almacén en lugar de plazas aparcamentales, explican que a toda prisa han encargado un proyecto de obras para reformar el “almacén” y adaptarlo a la legislación municipal sobre garajes, para así conseguir la licencia y funcionar con normalidad.
Desde el Ayuntamiento de Segovia informan que “se han ido agotando los plazos y el último, de dos meses, expiró la semana pasada”. Por lo que el viernes se procedió a ejecutar el decreto de alcaldía de clausura del equipamiento, que da de plazo a los usuarios hasta el día 20 para ir retirando los coches. Sin embargo, y a última hora, en aras de “dar facilidades a los propietarios para esa legalización sin llegar al precinto, se ha dado un plazo prudente a los propietarios para que puedan presentar la documentación e intentar regularizar su situación. En el caso de que presentaran esa documentación antes del día 20, se estudiaría permitirles el uso provisional de los aparcamientos hasta la solución definitiva”, informan.
13 octubre, 2025
Hay que dar ejemplo, si los garaje de esa comunidad de vecinos no ha cumplido, independientemente que sea la Comunidad de los traseros de Rosalía, se cierran y punto, sin distinción alguna respecto a otras Comunidades de Segovia, bien hecho y punto.
14 octubre, 2025
Pues habrá que verlo. A ver si va a resultar, María, que no se cumplen las normativas y Leyes.
De Viviendas turisticas, mejor no hablar, ya hay entradas con claves de acceso a pie de calle y alguna caja de llaves sujeta a alguna barandilla y no se ve la preceptiva placa de Vivienda Turis
14 octubre, 2025
Recordar que el PSOE goberbando durante 20 años, e IU que ha gobernado durante años con ellos, han permitido esta ilegalidad
13 octubre, 2025
Cuántas comunidades están en la misma situación?
Y cómo es posible que Urbanismo a lo largo de 35 años no supiese nada?
13 octubre, 2025
¡Cómo corre urbanismo cuando quiere! Seguro que hay cientos de viviendas y negocios en Segovia esperando la misma celeridad en urbanismo… Rosalía tic, tac, tic, tac
13 octubre, 2025
Lo más lamentable es que la comunidad está en medio de un fuego cruzado entre partidos y el PP la utiliza como ” tonto útil”en el caso de la vicealcaldesa Rosalía. También recordad que en este garaje hay 67 plazas totalmente legales desde 1989 y a fecha de hoy también legales que van a sufrir un gran daño y perjuicio de todo tipo: económico, reputacional irreparable, económico,…
14 octubre, 2025
Morillo 11 está en la misma situación ¿no?
14 octubre, 2025
Me parece que la forma por la que han optado para salvar en lo posible a la soldada Rayan, es la de empeorar todo hasta un límite que todo está mal, no solo lo mío, que en resumidas cuentas soy una víctima cómo lo podéis ser vosotros. Y ahora, es le momento de regularizar lo vuestro y lo mío. Antes no se podía y ahora va a ser que sí. Muy bien pensado y estudiado, digno que de un buen abogado.
Nos toman a los segovianos por tontos.
14 octubre, 2025
No se trata de embarrar todo, ni de un tema de partidos políticos.
A lo largo de los años, por diferentes causas se han ido permitiendo, de hecho, garajes en Segovia, que no cumplían con la legalidad y por tanto, era imposible legalizarlos.
Se estableció un articulo en el ordenamiento, que en concreto y para este tema, facilitaba en lo posible, relajando la normativa, la posible legalización. Se priorizaba la seguridad, a saber: Evacuación, incendios, iluminación de emergencia y ventilación.
Aun así esto, ha de contar con el acuerdo de todos los propietarios y resulta en ocasiones inviable.
Conozco el tema a la perfección y les aseguro, no es un tema político, es mas, considero que las actuaciones llevadas a cabo, tanto por los técnicos de urbanismo, como por los políticos de turno, ha sido, sino correcta, si la mas razonable.
Un Ayuntamiento, no puede autorizar un garaje que no cumpla con los mínimos legales de seguridad establecidos. Lo que están haciendo es, lo único que pueden hacer. Mirar para otro lado.
La situación viene, en ocasiones de hace mas de 40 años. Que hacen? Decretan el cierre de todos?
Conozco garajes de mas de 250 plazas, sin autorización y que no cumplen los mínimos, en algunos casos ademas, seria imposible su legalización. El problema vendrá, el día que ocurra una desgracia.
Resumiendo. Tenemos una patata caliente, que en algún momento explotara y que si alguien tuvo la culpa, ya ni existe el culpable. No habría sino damnificados, que compraron de buena fe.
La situación, es bastante complicada. El Ayuntamiento de Segovia. Intento facilitar en lo posible:
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SEGOVIA 2.008
CAPITULO 2.- USO DE GARAJE APARCAMIENTO
Articulo 227.- Garajes- aparcamientos preexistentes
No busquen culpables, la mayoría, si lo fueron, ya no están entre nosotros.
No se trata de un tema político. No se tiren la mierda unos a otros. Trabajen conjuntamente, con imaginación y buscando el interés común. Tiene muy difícil solución.