Tres nuevas obras se estrenan en la final del VIII Concurso María de Pablos

Segovia acoge este sábado, 31 de enero, la final del VIII Concurso Internacional de Composición “María de Pablos”, una de las citas centrales del VIII Encuentro Mujeres Músicas María de Pablos, con el estreno de tres nuevas obras y la participación activa del público en la votación del Premio del Público.

Las compositoras Ana Beyron, Carolina Méndez Herrera y María José Cordero presentarán en esta final sus obras, escritas para soprano y piano sobre textos de Antonio Machado, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del poeta. La interpretación correrá a cargo de la soprano Celia Alcedo, una de las voces de referencia en el ámbito de la creación vocal contemporánea en España, acompañada al piano por Isabel Puente.

Votación del público y premios

Tras la interpretación de las obras finalistas, el público asistente podrá participar en la votación del Premio del Público “Barrio de Santa Eulalia”, mientras el jurado del certamen delibera para conceder los galardones oficiales. El concurso contempla un primer premio de 1.500 euros, un segundo premio de 500 euros, un tercer premio de 300 euros y el Premio del Público, dotado con 200 euros y un obsequio.

La final se celebrará en la Sala Julio Michel de La Cárcel de Segovia – Centro de Creación, a partir de las 20:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El VIII Encuentro Mujeres Músicas María de Pablos está organizado por la Fundación Don Juan de Borbón y el Ayuntamiento de Segovia, y cuenta con la colaboración de Iberia, el Mesón Cándido, los Apartamentos turísticos El Mirador del Alcázar y la Asociación de Vecinos Barrio de Santa Eulalia.