El sábado 6 de julio se registró un accidente de circulación a las 14:46 en la calle Jorge Manrique, 6. Una colisión entre un turismo y una motocicleta resultó en el conductor de la motocicleta herido. El viernes 5 de julio, se produjeron dos accidentes de circulación: uno a las 11:10 en la C/ Arroyo Juncal, donde dos turismos chocaron causando daños materiales, y otro a las 12:00 en la C/ José Zorrilla, 74, donde dos turismos colisionaron también con daños materiales. El sábado 6 de julio, a las 18:30, se informó de un choque en la Avda. Via Roma entre dos turismos, que solo causó daños materiales. El domingo 7 de julio, a las 12:50, se produjo un accidente en la Avda. Padre Claret, 8, cuando un turismo chocó contra una farola, resultando en daños materiales.

Otras incidencias

En materia de controles de tráfico, se llevó a cabo un control de uso de cinturón de seguridad y teléfono móvil sin incidencias. Dos controles en zonas peatonales reportaron una infracción de paso y otra por ITV. Ocho controles de documentación, alcoholemia y drogas dieron como resultado una denuncia por no haber presentado el vehículo a la ITV. Un control de velocidad detectó cuatro infracciones.

Los servicios del 112 intervinieron en siete incidentes sanitarios, trasladando a cinco personas al Hospital General y dando de alta a dos en el lugar. Otros servicios incluyeron la intervención en amenazas en el barrio de Nueva Segovia, resueltas con presencia policial, y la participación junto con la Policía Nacional en una agresión con arma blanca, con el resultado de una persona trasladada al Hospital General. Además, se detuvo a una persona por atentado en el barrio de la Albuera, se investigó a un conductor por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y se realizaron diversas intervenciones policiales.