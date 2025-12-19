14 Comments

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la licencia de derribo de la edificación situada en el número 1 de la plaza de Guevara, así como la concesión de la licencia urbanística con proyecto básico para la rehabilitación del inmueble y el cambio de uso del edificio, que pasará a albergar apartamentos turísticos.

Así lo ha anunciado el alcalde de Segovia, José Mazarías, quien ha detallado que se trata de una actuación que contempla tanto la demolición del inmueble actual como su posterior reconstrucción y adecuación al nuevo uso.

El inmueble se ubica en pleno casco histórico de la ciudad, en una de las plazas del entorno monumental, por lo que la intervención deberá ajustarse a las condiciones urbanísticas y patrimoniales establecidas para esta zona.

Con esta aprobación, el proyecto da un paso administrativo clave para su desarrollo, quedando pendiente la tramitación de las fases posteriores necesarias para el inicio de las obras.