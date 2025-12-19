14 Comments

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la licencia de derribo de la edificación situada en el número 1 de la plaza de Guevara, así como la concesión de la licencia urbanística con proyecto básico para la rehabilitación del inmueble y el cambio de uso del edificio, que pasará a albergar apartamentos turísticos.
Así lo ha anunciado el alcalde de Segovia, José Mazarías, quien ha detallado que se trata de una actuación que contempla tanto la demolición del inmueble actual como su posterior reconstrucción y adecuación al nuevo uso.
El inmueble se ubica en pleno casco histórico de la ciudad, en una de las plazas del entorno monumental, por lo que la intervención deberá ajustarse a las condiciones urbanísticas y patrimoniales establecidas para esta zona.
Con esta aprobación, el proyecto da un paso administrativo clave para su desarrollo, quedando pendiente la tramitación de las fases posteriores necesarias para el inicio de las obras.
19 diciembre, 2025
¿derribo de la edificación? no puede ser, será algo puntual-parcial (¿quizá el edificio de viviendas añadidas a mediados del siglo XX en la parte posterior?) ya que se trata de un edificio protegido en el plan de urbanismo de la ciudad….
19 diciembre, 2025
El edificio se va a derribar POR COMPLETO… mira lo que el Arqueólogo Territorial, en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, permitió frente a Correos hace unos años… el tema es la MORDIDA que ofrecen constructores y promotores a los corruptos que tenemos al volante de esta ciudad a la deriva.
19 diciembre, 2025
Y otros apartamentos turisticos mas… La conversion a parque tematico sigue si curso..
19 diciembre, 2025
Si quieres invierten dos o tres millones de euros para arreglar el edificio y luego lo alquilan por 50 euros al mes. Seguro que tú harías eso con tu piso.
19 diciembre, 2025
Tu ideal por tanto es que le centro de Segovia se convierta en una zona en la que solo vivan estudiantes y turistas. Y que tambien sea el abrevadero de los segovianos donde solo se va a comer y tomar cañas. Tu ideal seria conseguir que todo se convierta en apartamentos o viviendas donde explotar a los turistas o a los que vienen de fuera. Tu ideal seria conseguir que el centro de tu ciudad sea un escenario de carton piedra para que tus pisos sigan generando dinero a espuertas. Que una vez cerradas las tiendas o los bares sea un cementerio te da bastante igual. Que no haya ningun tipo de servicio para la gente que viva alli te da igual mientras haya bares y restaurantes donde tus inquilinos puedan comer.
Tu de segoviano no creo que tengas mucho cuando prefieres que tu ciudad se convierta en un decorado mientras a ti te siga llegando el dinero.
19 diciembre, 2025
¿Tu estás tonto, no?
19 diciembre, 2025
Entre unos y otros están echando a los segovianos de su propia ciudad. Vergonzosa la deriva del tema de la vivienda en esta ciudad.
19 diciembre, 2025
“Unos y otros” no… mira a LA PERSONA que recibe la mordida por los chanchullos y ahí lo tienes! (PD: es el Arqueólogo Territorial, al que le suda que seamos Patrimonio de la Humanidad…) Ninguno “viene aquí para perder dinero”… lema de esta legislatura corrupta y sin dirección alguna.
19 diciembre, 2025
Glenn, acusas de alguien de delinquir. Lo mismo te empapela.
19 diciembre, 2025
O le llama de oficio un fiscal para que aporte las pruebas que tenga sobre el delito.
19 diciembre, 2025
¿Te paso la larga lista de los detalles importantes que desaparecieron en la obra de la Casa de Moneda, bajo la “vigilancia” del tal…? Ya están buscando dos bolardos que desaparecieron del Acueducto en 2018 y que no encontraron para volver a poner el pasado 8 de octubre (¿en la finca de alguien?). Mira quien ha sido denunciado falsamente por una piedra que “desapareció” del acueducto. Ya no se atreven, porque hay un segoviano que no tiene miedo de hablar…tic, tac, tic, tac…
19 diciembre, 2025
Creo que con los años (décadas) que llevaba ese edificio completamente vacío, es mejor que se rehabilite a que continúe en el estado actual. Con esta intervención no se ha expulsado a nadie del centro histórico, ya que nadie vivía allí.
Algunos prefieren ruinas…
19 diciembre, 2025
A mi me parece MUY bien que se rehabilite, por el motivo que sea, faltaría más… pero OJO que ese balcón no acaba en la finca de alguien, que es lo que suele pasar en esas obras! Por otro lado es imposible que el foro romano se encuentra ahí mismo, pero que “no se ha encontrado nada” y se oculta todo para la mordida y las prisas, en lugar de documentar todo, sabiendo que en la ciudad de callados y sumisos, todo vale.
19 diciembre, 2025
Mas que Mazo deberías ser Pel-Mazo. Te ha dado por comentar y eres muy cansino con el Ayto. Si lo tienes tan claro, denúnciales y si no, que te denuncien a ti y podamos hablar de otra cosa que no seas tú