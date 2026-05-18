Cs dirá “sí” al paquete de inversiones “por responsabilidad”

El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha anunciado este lunes su apoyo parcial al paquete de inversiones planteado por el equipo de gobierno del señor Mazarías, respaldando actuaciones por un importe total de 6.975.600 euros e incorporando además tres propuestas impulsadas por la formación naranja.

La portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Noemí Otero, ha defendido que su grupo actuará “desde la responsabilidad y pensando en el interés general de la ciudad, especialmente ante la deficiente gestión y la incapacidad del gobierno municipal para alcanzar acuerdos amplios y sólidos”.

“Segovia no puede permitirse que proyectos importantes se paralicen por la falta de diálogo o por la improvisación constante del equipo de gobierno. Nosotros vamos a dar salida a las inversiones necesarias para la ciudad”, ha señalado Otero.

Entre las partidas que recibirán el respaldo de Ciudadanos se encuentran inversiones vinculadas a servicios municipales esenciales, como la adquisición de vehículos para la Policía Local, chalecos de protección balística o un nuevo camión de bomberos.

Asimismo, la formación liberal apoyará actuaciones relacionadas con el mantenimiento urbano y la mejora de infraestructuras básicas, entre ellas la renovación de vías públicas, el plan de asfaltado, las inversiones en abastecimiento y saneamiento, el alumbrado en Nueva Segovia, las inversiones en colegios o la adecuación de instalaciones deportivas.

“Estamos hablando de cuestiones básicas de operativa municipal y de actuaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los segovianos y evitar que la ciudad continúe deteriorándose”, ha apuntado la portavoz liberal.

En el caso concreto de las inversiones previstas en colegios, Otero ha reclamado al gobierno municipal “agilidad y planificación” para que las obras puedan iniciarse al comienzo del verano, coincidiendo con la finalización del curso escolar y evitando afecciones innecesarias a la comunidad educativa, como sí ha ocurrido en los años anteriores “Un año más estaremos pendientes de las inversiones en los colegios, para evitar lo que ocurrió en 2025, con el final de las intervenciones en diciembre en lugar de en julio y agosto” ha aseverado Otero.

Además, Ciudadanos ha propuesto incorporar tres actuaciones al paquete de inversiones. En concreto, una partida de 100.000 euros para el estudio y planificación del nuevo vial interpolígonos, una actuación estratégica para la movilidad y el desarrollo económico de la ciudad; 30.000 euros para maquetas táctiles, dando cumplimiento a una moción de Ciudadanos aprobada por unanimidad en el Pleno de agosto de 2025; y 120.000 euros para dos aseos públicos autolimpiables, otra iniciativa defendida por la formación naranja y aprobada también por unanimidad en el Pleno municipal del pasado mes de abril.

Sin embargo, Otero ha avanzado también que votará en contra de varias partidas incluidas por considerar que responden “a la mala gestión y a la falta de planificación”.

Entre ellas, la formación liberal rechaza la partida de 632.000 euros vinculada al proyecto “Espacios de oportunidad. Acueductos de Biodiversidad”, al considerar que “no estamos ante una inversión nueva para Segovia, sino que se trata de la consecuencia directa de la mala gestión. Deriva esta partida de la pérdida de parte de la subvención de la Fundación Biodiversidad por terminar la obra fuera de plazo, que estaba prevista finalizar el 31 diciembre y 5 meses después sigue sin terminar”.

“No estamos dispuestos a avalar con nuestro voto el mal hacer del gobierno municipal”, ha afirmado Otero.

Respecto a la partida de 100.000 euros destinada al módulo cubierto de atletismo, Otero afirma que “Lo cierto es que esa cantidad es simplemente testimonial -no se ha alcanzado un acuerdo con las otras instituciones implicadas ni una hoja de ruta- y evidencia que el equipo de gobierno no tiene una voluntad real de ejecutar el proyecto. Los deportistas segovianos merecen algo más que titulares y anuncios simbólicos. Esto constata una vez más, que las malas acciones del PSOE han sido asumidas íntegramente por Mazarías”.

Respecto a la partida de 363.000 euros destinada a la renovación y mejora de la iluminación del Estadio Municipal de La Albuera Otero considera “incomprensible” que se incluya dentro de los proyectos para 2026 una actuación que ya fue ejecutada a finales de 2024 y se está utilizando desde noviembre de 2024. En la misma línea, la concejala se pregunta “por qué continúa pendiente de abono una obra realizada hace ya dos ejercicios”. Para Otero, esta situación “vuelve a poner de manifiesto la falta de planificación, de rigor y los problemas de gestión económica del equipo de gobierno”.