Más de mil artistas aficionados exhiben sus trabajos en las Aulas de Manualidades de la Diputación

Las Aulas de Manualidades de la Diputación de Segovia han inaugurado este lunes su ciclo anual de exposiciones con las muestras de Riaza, El Cubillo y Turégano, que reúnen las creaciones elaboradas durante todo el curso por alumnos de medio centenar de municipios. Este martes se suman las de Valle de Tabladillo, Carrascal del Río y Bernuy de Porreros. Las exposiciones podrán visitarse hasta el 26 de mayo.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha iniciado el recorrido por las tres primeras muestras acompañado de varios diputados provinciales. El programa reúne a más de un millar de personas repartidas en cerca de 200 grupos por toda la provincia, con trabajos de costura, pintura y decoración como principales disciplinas. En los últimos años proliferan además las composiciones elaboradas a partir de objetos cotidianos, dando nuevos usos a enseres acumulados en los hogares de los pueblos segovianos.

De Vicente ha destacado el compromiso “tanto de las monitoras que posibilitan que esta actividad se desarrolle satisfactoriamente cada año, como de los alumnos”, y ha subrayado que “más allá del mero componente artístico, esta actividad supone el motivo perfecto para compartir espacio, tiempo y conversación”. El presidente ha valorado también el trabajo de los CEAAS ubicados en Prádena, Cuéllar, Cantalejo y el Real Sitio de San Ildefonso.