Comienzan las particulares olimpiadas escolares de Segovia

Con la plaza Mayor repleta de escolares representando a los centros educativos de Segovia, los niños y niñas del colegio “Carlos de Lecea”, acompañados por los padrinos de esta tercera Olimpiada Escolar, los deportistas Javi Guerra y Celia Mesonero, han encendido la llama del pebetero situado en el quiosco de la plaza Mayor.

Previamente, tanto el concejal de Deportes, Jesús Garrido como los dos padrinos de esta cita deportiva, han animado a todos los asistentes a disfrutar de este evento, divertirse y ser ejemplo de los valores que representa el deporte como son el trabajo en equipo, la disciplina, el esfuerzo, la perseverancia, la superación y el respeto, entre otros.

La antorcha olímpica escolar iniciaba esta mañana, pasadas las 9.00 horas, su recorrido por las calles de Segovia desde el colegio Nuestra Señora de la Esperanza. Desde allí, ha pasado por los 16 centros educativos de la ciudad: el CEIP Martín Chico, el colegio Claret, el CEIP El Peñascal, el colegio Eresma, el Cooperativa Alcázar, Elena Fortún, los colegios Nueva Segovia y San José, el Carlos de Lecea, el colegio Villalpando, el Diego de Colmenares, el CEIP Santa Eulalia, el colegio Maristas, el Fray Juan de la Cruz y el Domingo de Soto, hasta llegar a la plaza Mayor, donde se han congregado escolares de todos los centros educativos.

La Olimpiada Escolar se consolida como una iniciativa deportiva y educativa que pone en valor el esfuerzo conjunto de alumnado y profesorado a lo largo de todo el curso para fomentar hábitos de vida saludables a través de la actividad física. Más allá de la competición, este encuentro se presenta como una experiencia de convivencia y aprendizaje en la que niños y jóvenes descubren la importancia del compañerismo, la superación personal y los valores del deporte, entendiendo que el verdadero éxito también se mide en el crecimiento personal y en el trabajo compartido.

Dos jornadas intensas de actividad deportiva

El encendido del pebetero ha marcado el inicio de la salida a la III Olimpiada Escolar, que se celebrará mañana martes 19 y el miércoles 20 de mayo. Más de 1.000 escolares de 5º y 6º de Educación Primaria participarán en distintas pruebas, tanto individuales como colectivas, en la Ciudad Deportiva de la Albuera, entre ellas de fútbol 7, baloncesto, atletismo, vóley playa, balonmano y pádel, además de diferentes deportes alternativos.

Las actividades se desarrollarán simultáneamente en distintos espacios deportivos como las pistas de atletismo, el campo de fútbol, el pabellón Frontón Segovia, las pistas de pádel del Centro Deportivo Carlos Melero y la pista de vóley playa.

Una de las principales señas de identidad de esta Olimpiada Escolar es que no existen premios individuales, ya que prevalecen valores como el trabajo en equipo, la convivencia y la participación, y se entregará un diploma a cada uno de los centros educativos.

Un año más los alumnos participantes, además de disfrutar de esta sana competición, demostrarán, como dice el lema olímpico, que pueden correr más rápido, llegar más alto y ser más fuertes, y todo ello compartido con sus compañeros.