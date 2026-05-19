Cajaviva Caja Rural pondrá a disposición del público 30.000 gafas homologadas para la observación del eclipse solar del 12 de agosto a través de sus fundaciones de Segovia y Burgos. La distribución en Segovia comenzará este viernes 22 de mayo, con prioridad para los clientes de la entidad.

Las gafas podrán recogerse en las oficinas de Cajaviva en la provincia, así como en actividades e iniciativas impulsadas por la Fundación Caja Rural de Segovia y en eventos organizados por Turismo de Segovia. En Burgos, provincia especialmente favorecida para la observación del fenómeno, la entrega se vinculará a eventos deportivos como la Vuelta a Burgos femenina y masculina, así como a propuestas culturales y actividades como las jornadas de marcha nórdica.

La iniciativa busca garantizar que la observación del eclipse se realice con seguridad, dado que mirar directamente al sol sin protección homologada puede causar daños oculares graves. Segovia se encuentra dentro de la franja de totalidad del eclipse, lo que la convierte en uno de los puntos con mayor afluencia prevista de visitantes el próximo agosto.