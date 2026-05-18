12 Comments

La estación Segovia-Guiomar contará a partir de este martes 20 de mayo con una conexión matinal mucho más temprana gracias al adelanto del servicio Avlo 4295 Madrid-A Coruña, que pasará por la ciudad a las 6.57 horas, casi dos horas antes que con el horario actual (8.25h). El cambio se enmarca en una reorganización de frecuencias de Renfe en el corredor de alta velocidad entre Madrid, Castilla y León y Galicia.
El nuevo horario convierte a este Avlo en el primer tren del día desde Madrid, con salida de Chamartín a las 6.30 horas y paradas posteriores en Medina del Campo (7.24h), Zamora (7.48h) y Sanabria AV (8.17h) antes de continuar hacia Galicia. La franja horaria resulta especialmente útil para viajeros con jornada laboral en cualquiera de estas ciudades, así como para desplazamientos por motivos sanitarios o de ocio.
El hueco que deja el Avlo en la franja de media mañana será ocupado por el AVE 4475 Madrid-Vigo, que retrasa su salida de las 7.14 a las 8.26 horas. La reorganización incluye también el adelanto del Alvia 4114 Lugo-Madrid a las 5.18 horas —que mejora las conexiones desde Zamora y Medina del Campo— y ajustes menores en otros servicios AVE del corredor. Los billetes con los nuevos horarios ya están disponibles en los canales habituales de Renfe.
18 mayo, 2026
Señor Aceves: ¿Cuántos trenes diarios pasan por Segovia-Guiomar sin parar? ¿Por qué no paran? ¿Qué hace usted en el Congreso para que esto no ocurra?
18 mayo, 2026
Ya que se puede: Alberto y Maza ¿el mercado de abastos de los Huertos? Ah!, para “escuela gastro”, “tardeo” y chupitos…
19 mayo, 2026
¿Sociatas, y el embalse del Tejo, para cuándo lo vais arreglar? Nunca, no está en Catalonia. ¿Eta os ha ordenado no arreglarlo?
18 mayo, 2026
Señor Pablo Perez Coronado y María Socorro Cuesta: ¿Cuántos trenes diarios pasan por Segovia-Guiomar sin parar? ¿Por qué no paran? ¿Qué hace usted en el Congreso para que esto no ocurra?
18 mayo, 2026
No os preocupéis, que van a parar todos los trenes que ahora pasan y no paran. Y otros muchos con más frecuencias también.
Solo tiene que ganar las elecciones el PP.
19 mayo, 2026
Joder cómo están de activos los cibervoluntarios de la PSOE.
Que paren o no los trenes en Segovia Guiomar depende del gobierno central ¿Y quién gobierna? La PSOE. Pues a ellos hay que pedirles explicaciones y no a la oposición. Bueno, al gobierno central y al alcalde de Vigo que también es de la PSOE.
19 mayo, 2026
Están tensos. Zp palante a la cárcel, por blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.
19 mayo, 2026
El Psoe no va a tener candidato, ja, ja, ja, todos van a terminar en la cárcel, incluido el number One. El jefe de la banda del Peugeot
19 mayo, 2026
Porque tenéis tanta obsesión con Aceves?? El esta a cosa más importantes comonlas cesiones a Cataluña y cosas así..Cataluña es el motor de España y hay que cuidarlo ..allí si dieron una millonada para los rodalies..además .para ir a Madrid ya tenéis el bus..que lo queréis todo…y no sois catalanes
19 mayo, 2026
Titular de TVE 1 está mañana: Zapatero imputado por Plus Ultra. El primer expresidente de Gobierno que es investigado por la justicia.
Venga socialistas, todos a aplaudir.
19 mayo, 2026
Zapatero investigado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental según TVE.
PEDRO SÁNCHEZ VETE YA Y CONVOCA ELECCIONES
19 mayo, 2026
Zapatero a la cárcel. Como todos los otros sociatas. No hay pan para tanto chorizo socialista.