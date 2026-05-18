12 Comments

La estación Segovia-Guiomar contará a partir de este martes 20 de mayo con una conexión matinal mucho más temprana gracias al adelanto del servicio Avlo 4295 Madrid-A Coruña, que pasará por la ciudad a las 6.57 horas, casi dos horas antes que con el horario actual (8.25h). El cambio se enmarca en una reorganización de frecuencias de Renfe en el corredor de alta velocidad entre Madrid, Castilla y León y Galicia.

El nuevo horario convierte a este Avlo en el primer tren del día desde Madrid, con salida de Chamartín a las 6.30 horas y paradas posteriores en Medina del Campo (7.24h), Zamora (7.48h) y Sanabria AV (8.17h) antes de continuar hacia Galicia. La franja horaria resulta especialmente útil para viajeros con jornada laboral en cualquiera de estas ciudades, así como para desplazamientos por motivos sanitarios o de ocio.

El hueco que deja el Avlo en la franja de media mañana será ocupado por el AVE 4475 Madrid-Vigo, que retrasa su salida de las 7.14 a las 8.26 horas. La reorganización incluye también el adelanto del Alvia 4114 Lugo-Madrid a las 5.18 horas —que mejora las conexiones desde Zamora y Medina del Campo— y ajustes menores en otros servicios AVE del corredor. Los billetes con los nuevos horarios ya están disponibles en los canales habituales de Renfe.