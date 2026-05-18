Las autoescuelas rechazan los “supersábados” de la DGT como solución al colapso de exámenes

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas (APAE), Juan Carlos Sánchez, ha detallado en una entrevista en Radio Segovia el alcance del problema que arrastra la Jefatura Provincial de Tráfico y ha revelado que la Dirección General de Tráfico plantea como solución unas jornadas masivas de exámenes en sábado que el sector considera “una verdadera chapuza”.

Sánchez ha precisado que la plantilla de examinadores en Segovia debería contar con cuatro examinadores y un coordinador, pero actualmente solo hay tres examinadores y un coordinador que, aunque examina, dedica gran parte de su tiempo a tareas de coordinación. “Que no nos vengan diciendo desde la jefatura que tenemos cuatro examinadores, cosa que no es cierta”, ha subrayado. A esa carencia se suma que uno de los examinadores en activo es destinado periódicamente a labores administrativas, lo que reduce aún más la capacidad del servicio.

El presidente de APAE ha cuestionado con dureza el plan de choque de la DGT, que consiste en enviar hasta 20 examinadores de otras provincias para realizar pruebas los sábados de forma intensiva. Sánchez ha señalado tres problemas graves: los exámenes solo se realizarían en capitales de provincia, dejando fuera centros desplazados como Cuéllar; no incluirían permisos de camión ni autobús, pese a que hay unos 175 conductores profesionales en espera y las empresas reclaman personal de forma urgente; y los aspirantes, muchos con meses de parón, se examinarían sin las condiciones formativas óptimas.

“Una persona que lleva cuatro meses parada no va a llegar en condiciones óptimas si le dices que en una semana se examina”, ha advertido. El proyecto piloto se ha puesto en marcha en Navarra y Lleida, pero la DGT no ha concretado qué provincias serán las siguientes.

Sánchez ha recordado que la bolsa de aspirantes pendientes de la prueba práctica en Segovia asciende a unas 1.800 personas, una cifra que crece también por la demanda de alumnos procedentes de Madrid. “A Segovia le adjudican funcionarios en función de los habitantes que tenemos, pero luego tenemos los que nos vienen de propina de otras provincias”, ha explicado. El problema, ha insistido, “se arrastra desde hace más de una década” sin que se adopten soluciones definitivas.