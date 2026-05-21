Antonio Ruiz Hernando recibe el título de Hijo Predilecto de Segovia

José Antonio Ruiz Hernando, actual cronista oficial de Segovia, es desde hoy Hijo Predilecto de la ciudad. El patio de la Casa de Abraham Seneor, ha acogido esta mañana el acto solemne de entrega de esta distinción, presidido por el alcalde de Segovia, José Mazarías, y al que han asistido miembros de la corporación municipal, autoridades civiles y militares, representantes de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y familiares y amigos.

Tras la semblanza realizada por el académico de la Real Academia de San Quirce, Juan Luis García Hourcade, y la lectura del acuerdo plenario que recogía el nombramiento por parte del secretario del Ayuntamiento, Javier Sánchez, se ha vivido el momento central y más emotivo del acto con la entrega, por parte del alcalde, del pergamino acreditativo del título, obra de Rafael Estaire.

Durante su intervención que la figura de José Antonio Ruiz Hernando representa “una vida dedicada con amor a sus semejantes y a todo aquello cuanto supone hacer el segovianismo aún más grande allá donde esté”. El regidor segoviano ha subrayado además su temprana vocación por el estudio, la investigación, la documentación y, especialmente, la docencia, ámbitos en los que ha desarrollado una trayectoria marcada por la dedicación constante, el esfuerzo y un profundo amor por Segovia, “aunque el verdadero mérito no se mide únicamente por los logros alcanzados, sino también por la generosidad con la que se ponen al servicio de los demás”, poniendo en valor su humildad, cercanía y compromiso con la comunidad.

El alcalde ha señalado también que este reconocimiento, aprobado por unanimidad por el pleno municipal, supone “el orgullo de todo un pueblo” hacia una persona que ha sabido representar y representa los valores de la ciudad dentro y fuera de sus fronteras. En este sentido, ha destacado el respeto y la admiración que despierta entre colegas, alumnos, amigos y miembros de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, institución de la que forma parte desde 1978. Mazarías ha asegurado que “quienes alcanzan metas in olvidar sus raíces” se convierten en un referente para las generaciones presentes y futuras.

Visiblemente emocionado, José Antonio Ruiz Hernando, ha agradecido al Ayuntamiento el título que desde hoy ostenta. Durante su discurso evocó el inicio de “La vida del Buscón” de Quevedo, con la expresión “Yo señor, soy de Segovia”, para recordar su infancia en el barrio de la Judería y repasar distintos episodios de su vida, para llegar hasta las palabras que aparecen en el sepulcro de Andrés Laguna, “He llegado a puerto. Adiós esperanza y fortuna. Ya no tengo nada con vosotros. Jugad ahora con otro”, aunque matizó que “he llegado puerto, pero no del todo, porque sigo investigando y preocupándome por esta ciudad que amo y me duele”. El cronista de Segovia ha finalizado su discurso afirmando que espera que “todas las personas amigas, presentes y ausentes, compartan conmigo en la plenitud de su existencia, tan hermoso regalo con que me ha obsequiado la ciudad”.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Segovia pone en valor la trayectoria y la contribución de una figura clave en la investigación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

La violinista Marina Solís y el pianista Ernesto Arranz, han puesto música a un acto cargado de sentimiento y emoción, al que también han asistido, entre otros, el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso, y la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda.

José Antonio Ruiz Hernando

Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Ruiz Hernando es también catedrático emérito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Además, es miembro correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que también ostenta la categoría de académico de mérito.

Entre otros cargos de relevancia, ha sido consejero provincial de Bellas Artes en Segovia y es miembro del Patronato del Alcázar, institución de la que además ejerce como conservador. Desde su ingreso en 1977 en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, ha desarrollado una intensa actividad en la misma, siendo nombrado académico de mérito en 2017.

A lo largo de su trayectoria, ha publicado numerosos trabajos de investigación sobre urbanismo, arquitectura y arte, convirtiéndose en una de las voces más autorizadas sobre la historia y el patrimonio segoviano.