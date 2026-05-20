6 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado este martes en una entrevista en Radio Segovia que se reunirá la próxima semana con la Plataforma de Afectados por el Tráfico de la Calle San Gabriel, después de varias semanas de protestas vecinales con carteles en las ventanas reclamando medidas contra el volumen de vehículos y la inseguridad vial en esta vía.
Mazarías ha reconocido que la calle San Gabriel “es una arteria principal de la ciudad por la que transcurre mucho tráfico” y que funciona como conexión entre la ronda de Padre Claret y Vía Roma, pero ha señalado que “a la espera de poder hacer otra distribución del tráfico en el futuro, ahora mismo no existen otras alternativas”. El alcalde ha dicho entender la preocupación de los vecinos, aunque ha lamentado que no se dirigieran al Ayuntamiento “antes de iniciar esas acciones de protesta con las que nos sorprendieron”.
Como posible nueva medida, Mazarías ha avanzado la instalación de radares pedagógicos —que informan de la velocidad pero no sancionan— similares a los colocados en la avenida Don Juan de Borbón, donde según el alcalde “se ha notado que la gente respeta, aunque solamente sea por la disuasión”. El alcalde ha defendido además las actuaciones ya realizadas a petición de los vecinos: la limitación a 30 km/h con señalización vertical, horizontal y luminosa, la colocación de dos badenes sobrelevados y los controles de velocidad de la Policía Local, especialmente en la zona baja de la calle.
Mazarías ha cuestionado además uno de los argumentos centrales de la plataforma vecinal. “Cuando utilizan como argumento que hay que intentar evitar los atropellos en esa calle, no ha habido atropellos hasta la información que a mí me han dado. Sí que los ha habido en Vía Roma, pero en la calle San Gabriel creo que no los ha habido”, ha afirmado. El alcalde confía también en que la puesta en marcha del aparcamiento de autobuses turísticos en el antiguo regimiento reduzca el paso de estos vehículos por la zona.
20 mayo, 2026
¿Sirven para algo los radares pedagógicos?
Mejor era un radar de tramo de arriba a abajo de la calle con sanción a quien incumpla.
20 mayo, 2026
Señor Alberto, ni las sanciones, ni las multas, ni los radares solucionan los problemas. Hace falta más civismo y más respeto. Y eso sólo se consigue con educación. Nada mejor que reunirse con los afectados, escuchar sus demandas y dialogar para alcanzar soluciones conjuntamente. Ni cartelitos, ni quejas a los medios de comunicación. Sólo vale el diálogo con quien debe tomar medidas. Todo con educación y serenidad. Así se hacen las cosas, tanto de un lado, como de otro.
20 mayo, 2026
Tanto buenismo no lleva a ninguna parte caballero.
Reitero lo dicho: radar de tramo en toda la calle y multas a quien incumpla.
20 mayo, 2026
Jajaja… “Educación, respeto y civismo”…la gran estrategia del PP para salvar el Acueducto: rezarle a la educación de los turistas de Uzbekistán, Liberia, Lituania y Lepe…
20 mayo, 2026
Un dicho popular dice que cuando un tonto coge una linde, se acaba la linde y sigue el tonto, tú a lo tuyo da igual de lo que se hable que siempre sale el PP y el acueducto a relucir, no se como a aguantado 2000 años sin Glem el azote del alcalde protegiéndo el acueducto
20 mayo, 2026
Está claro que el que no llora…..
No es menor el problema existente en Conde de Sepúlveda donde, recuerdo, sí ha habido varios atropellos y la velocidad suele ser elevada por su condición de vía rapida y la existencia de dos carriles por dirección en los que no suelen haber vehículos que obstaculicen el tráfico como no sea para aparcar (harto difícil también) o acceder a los garajes a no ser que un coche ocupe el vado hasta que su dueño aparezca, cosa también frecuente.
Tampoco son obstáculo normalmente los semáforos, que solo existen en dos tramos y accionados por los peatones, que han de atravesar los cuatro carriles con un temporizador de muy corta duración que obliga a terminar de cruzarlos a muchos peatones en rojo, con el riesgo consiguiente.
En Segovia siempre fue un problema el tráfico por su especial trazado, agravado por el corte de la circulación bajo el acueducto, pero en la medida que se ha aliviado y ordenado el de las calles paralelas (José Zorrilla y Avda de la Constitución) dotándolas además de nueva pavimentación,se ha agravado y descuidado el de esta calle, mal llamada paseo.
Además también absorbe todo el tráfico que proviene de Las Lastras que no tienen otra salida.
No estaría mal que puestos a reclamar derechos ciudadanos, se creará también una plataforma para que se tuviera en cuenta todo lo anterior, puesto que parece ser el único modo de ser tenidos en cuenta