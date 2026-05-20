6 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado este martes en una entrevista en Radio Segovia que se reunirá la próxima semana con la Plataforma de Afectados por el Tráfico de la Calle San Gabriel, después de varias semanas de protestas vecinales con carteles en las ventanas reclamando medidas contra el volumen de vehículos y la inseguridad vial en esta vía.

Mazarías ha reconocido que la calle San Gabriel “es una arteria principal de la ciudad por la que transcurre mucho tráfico” y que funciona como conexión entre la ronda de Padre Claret y Vía Roma, pero ha señalado que “a la espera de poder hacer otra distribución del tráfico en el futuro, ahora mismo no existen otras alternativas”. El alcalde ha dicho entender la preocupación de los vecinos, aunque ha lamentado que no se dirigieran al Ayuntamiento “antes de iniciar esas acciones de protesta con las que nos sorprendieron”.

Como posible nueva medida, Mazarías ha avanzado la instalación de radares pedagógicos —que informan de la velocidad pero no sancionan— similares a los colocados en la avenida Don Juan de Borbón, donde según el alcalde “se ha notado que la gente respeta, aunque solamente sea por la disuasión”. El alcalde ha defendido además las actuaciones ya realizadas a petición de los vecinos: la limitación a 30 km/h con señalización vertical, horizontal y luminosa, la colocación de dos badenes sobrelevados y los controles de velocidad de la Policía Local, especialmente en la zona baja de la calle.

Mazarías ha cuestionado además uno de los argumentos centrales de la plataforma vecinal. “Cuando utilizan como argumento que hay que intentar evitar los atropellos en esa calle, no ha habido atropellos hasta la información que a mí me han dado. Sí que los ha habido en Vía Roma, pero en la calle San Gabriel creo que no los ha habido”, ha afirmado. El alcalde confía también en que la puesta en marcha del aparcamiento de autobuses turísticos en el antiguo regimiento reduzca el paso de estos vehículos por la zona.