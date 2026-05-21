MUSEG arrancará con una coreografía ciudadana por la paz bajo el Acueducto

El Festival de Música de Segovia (MUSEG) celebrará su 51ª edición del 15 de julio al 8 de agosto con 31 espectáculos repartidos por espacios emblemáticos de la ciudad y la provincia. El cartel, presentado este martes en la Catedral de Segovia, reúne a figuras como el guitarrista Al Di Meola, la soprano Ainhoa Arteta, el bailaor Israel Galván, la fadista Katia Guerreiro, la pianista Judith Jáuregui, el Orfeón Donostiarra, el organista Bernard Foccroulle o el Cuarteto Diotima, entre otros.

La edición arrancará el 15 de julio en la plaza del Azoguejo con una doble propuesta abierta a la participación ciudadana: a las 20.30, Ensayar la paz, una coreografía colectiva de Agustina Sario, y a las 21.30, un concierto de campanas dirigido por Llorenç Barber que convertirá la ciudad en un gran instrumento sonoro. El sonido de la campana, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, será uno de los ejes simbólicos de un festival que este año gira en torno a la paz, la escucha compartida y la conmemoración del 400 aniversario de la Facultad orgánica de Francisco Correa de Arauxo.

El Jardín de los Zuloaga concentrará las grandes citas: la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León con Judith Jáuregui y Noches en los jardines de España (16 de julio); Israel Galván con La edad de oro (17 de julio); Katia Guerreiro celebrando 25 años de carrera (18 de julio); la Compañía Ibérica de Danza con Carmen vs. Carmen (24 de julio); Al Di Meola en formato acústico (25 de julio); y el Orfeón Donostiarra cerrando el ciclo (26 de julio). El Alcázar acogerá al Cuarteto Diotima y a KamBrass Quintet, y la Catedral será escenario del homenaje a Correa de Arauxo a cargo de Bernard Foccroulle (20 de julio), dentro de la Ruta del Órgano que recorrerá además Marugán, El Espinar y Abades.

La provincia como escenario

La sección MUSEG al Natural llevará la música fuera del recinto amurallado: 32-20 Blues ft. Mama Nat en la Pradera de San Marcos con el Alcázar de fondo (30 de julio, gratuito); Lorenzo Moya Piano Trio en Prádena (31 de julio); una relectura jazzística de Falla en Yanguas de Eresma (1 de agosto); y Cavatina Dúo en la Torre Martina de Ayllón (6 de agosto). La clausura se celebrará el 8 de agosto en el Castillo de Turégano con Ainhoa Arteta y Luis Santana.

Las entradas estarán disponibles desde el 25 de mayo en la web del festival, en la taquilla del Centro de Recepción de Visitantes y por teléfono. MUSEG mantiene descuentos del 50% para jóvenes de 13 a 25 años y desempleados, y entradas a 5 euros para niños de 3 a 12 años.

El festival MUSEG arrancará con una coreografía ciudadana por la paz bajo el Acueducto