El debate sobre el paquete de inversiones municipales de unos 10 millones de euros que el equipo de gobierno pretende aprobar en un pleno extraordinario se ha convertido estemartes en un cruce de acusaciones entre los tres principales grupos del Ayuntamiento de Segovia. Mientras el alcalde José Mazarías asegura que las negociaciones están prácticamente cerradas, el PSOE denuncia que no se ha llevado “ni una sola inversión” a la comisión de Hacienda del 25 de mayo y Vox condiciona su apoyo a que se vote proyecto por proyecto.

En una entrevista en Radio Segovia, Mazarías ha afirmado que “la práctica totalidad de las inversiones” saldrá adelante tras un “intensísimo trabajo de negociación”. El alcalde ha señalado que cada grupo ha establecido sus prioridades y que se ha cedido por ambas partes, aunque ha cargado contra el PSOE por presentarse “con un paquete cerrado” sin hacer “ninguna propuesta alternativa” y con la nota de prensa “ya preparada de antemano”. Mazarías ha avanzado que las inversiones podrían votarse una a una en un pleno extraordinario cuya fecha aún no se ha fijado.

PSOE

La portavoz socialista, Clara Martín, ha respondido con dureza. Tras “más de mes y medio de supuesta negociación”, el orden del día de la comisión de Hacienda del próximo lunes no incluye “ni colegios, ni chalecos antibalas para la Policía Local, ni vehículos policiales, ni la autoescala de bomberos, ni inversiones en los barrios”. Martín ha acusado a Mazarías de mantener a la ciudad “a mitad del año 2026 sin presupuesto y sin inversiones” y ha asegurado que el proceso negociador “no era una prioridad del equipo de gobierno, sino una operación de relato y de descalificación permanente a la oposición”. La portavoz ha recordado que el PSOE ofreció aprobar de forma urgente un bloque de 3,3 millones y que la respuesta fueron “descalificaciones y ninguna propuesta real encima de la mesa”.

Vox

La portavoz de Vox, Esther Núñez, ha condicionado el apoyo de su grupo a que las inversiones se voten por separado, algo que, según la formación, el alcalde “por fin ha comprendido”. Núñez ha reiterado su oposición a proyectos como el Centro de Interpretación del Acueducto —cuyo coste supera los cinco millones de euros— y a las actuaciones de renaturalización en Nueva Segovia, que considera que “no aportan ningún beneficio real para los segovianos”.

A cambio, Vox ha trasladado sus propias propuestas: un incremento de más de 100.000 euros para actuaciones en colegios, un diagnóstico de los pasos de peatones más conflictivos para instalar señalización luminosa, la colocación de marquesinas en paradas de autobús y más inversión en calles y barrios. Núñez ha mostrado además “dudas” sobre la capacidad del equipo de gobierno para ejecutar las inversiones, dada la baja ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios, pero ha dejado la puerta abierta: “Si el PP se compromete a votar las inversiones por separado y tiene en cuenta nuestras propuestas, nosotros no nos opondremos a aquellas actuaciones que sean fundamentales para Segovia”.