La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha presidido esta mañana en la Delegación Territorial la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) constituido desde el pasado 28 de abril, cuando se activó de forma simultánea en todas las provincias de la Comunidad la ‘situación 2’ del Plan de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) por el eclipse solar del 12 de agosto.

El objetivo del encuentro ha sido someter a aprobación los ocho puntos de observación segura del eclipse que se proponen en otros tantos municipios de la provincia. En concreto en Arcones, Ayllón, Boceguillas, Collado Hermoso, Otero de Herreros, Riaza, Segovia y Turégano. Todos ellos han sido aprobados por unanimidad de los miembros del CECOPI, por lo que la propuesta de los puntos de observación se traslada ahora a la Agencia de Protección Civil de Castilla y León para que se someta al órgano regional que deberá darle el visto bueno definitivo, junto a los enclaves que propongan el resto de las provincias de la Comunidad.

La viabilidad de cada una de estas ocho localizaciones en Segovia ha sido informada previamente por las entidades que están representadas en el CECOPI en el marco de sus competencias. De este modo, cada uno de los enclaves cuenta con informe de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, la Sección de Incendios del Servicio Territorial de Medio Ambiente, el propio Servicio Territorial de Medio Ambiente, la Sección de Protección Civil de la Delegación, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, el Servicio Territorial de Sanidad, la Gerencia de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de Tráfico, la Demarcación de Carreteras del Estado, la Subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Una vez que la relación de puntos de observación sea aprobada definitivamente a nivel regional, se continuará trabajando para que estos enclaves sean lo más seguros posibles, definiendo qué dotación de recursos será necesaria en cada caso y qué medidas organizativas se adoptarán para reducir el número de incidencias que pudieran producirse.

Seguridad y eficacia

El eclipse astronómico previsto para el próximo 12 de agosto será un fenómeno visible en gran parte del territorio de Castilla y León lo que provocará un incremento significativo de la movilidad y la posible concentración masiva de personas en determinados enclaves, lo que podría conllevar riesgos asociados para la seguridad. Con la activación del PLANCAL en ‘situación 2’ y la constitución del CECOPI en todas las provincias, la Junta busca garantizar una respuesta coordinada y eficaz, tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la eventual gestión operativa del evento.

La gestión de este evento requiere una planificación anticipada que implica la colaboración de múltiples organismos y la movilización de recursos técnicos y humanos, en el marco de una situación de emergencia de interés autonómico en fase preventiva. En colaboración con el resto de administraciones implicadas, desde la Delegación Territorial de la Junta en Segovia se está trabajando para garantizar la máxima seguridad en la observación de este acontecimiento astronómico.