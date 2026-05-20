El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia ha urgido al equipo de gobierno a iniciar de manera inmediata la licitación de un nuevo contrato para el servicio de la ORA en la ciudad, después de que el actual acumule ya 34 años de vigencia y diez prórrogas consecutivas.

La portavoz de la formación liberal, Noemí Otero, ha recordado que la última y décima prórroga del contrato concluye el próximo mes de noviembre, por lo que considera “absolutamente necesario y urgente” que el ejecutivo municipal presente unos nuevos pliegos para modernizar el servicio.

“Estamos hablando de un contrato que nació hace más de tres décadas, en una realidad urbana, tecnológica y de movilidad completamente distinta a la actual. Segovia no puede seguir gestionando el estacionamiento regulado con un modelo agotado y claramente desfasado”, ha señalado Otero.

Desde Ciudadanos recuerdan además que el propio Partido Popular defendió durante años, cuando estaba en la oposición, la necesidad de renovar el contrato de la ORA, por lo que consideran que “siendo éste un ejemplo más de que en la oposición nos preocupaban las mismas cosas, ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos, porque llevan tres años de mandato sin actuar”.

La formación liberal pone como ejemplo a otras ciudades del entorno, como es el caso de Burgos o Salamanca, que ya han renovado recientemente sus contratos de estacionamiento regulado incorporando mejoras tecnológicas y nuevos criterios de movilidad urbana. Entre ellas, destacan sistemas de control digital de matrículas, aplicaciones móviles para el pago y gestión del estacionamiento, renovación de parquímetros, optimización de plazas para residentes y herramientas más eficaces de control y rotación.

“Mientras otras ciudades avanzan hacia modelos más modernos, eficientes y adaptados a las nuevas necesidades de movilidad, Segovia sigue funcionando con un contrato del siglo pasado”, ha añadido la portavoz.

Ciudadanos considera que la futura licitación debe perseguir varios objetivos fundamentales como son la modernización tecnológica del servicio, la mejora en la rotación de vehículos, el impulso al comercio y a la actividad económica de la ciudad, la optimización de las plazas destinadas a residentes, una mayor accesibilidad e información para los usuarios y, en definitiva, la adaptación del sistema de estacionamiento regulado a las necesidades reales de movilidad de la Segovia actual.

Otero ha insistido en que “la ORA no puede entenderse únicamente como un sistema recaudatorio, sino como una herramienta de ordenación urbana y movilidad que debe estar al servicio de vecinos, trabajadores, visitantes y comercio local”. Por último, la edil ha reclamado al equipo de gobierno que actúe “con previsión y transparencia” para evitar nuevas prórrogas de un contrato que considera “agotado desde hace años”.