5 Comments

Un grupo de vecinos de Tabanera del Monte logró frenar el pasado sábado un intento de ocupación ilegal en una de las casas antiguas del centro del pueblo, que se resolvió sin incidentes después de que los propios residentes consiguieran que las personas instaladas abandonasen la vivienda.

La alerta la dio un vecino durante la madrugada al escuchar golpes en la zona, compatibles con intentos de forzar puertas o ventanas. A lo largo de la mañana del sábado se confirmó que al menos dos personas se habían instalado ya en el interior del inmueble, donde según fuentes vecinales habían introducido enseres y alimentos. Presuntamente, la pareja habría sido incitada a ocupar la vivienda por un tercer grupo que habría facilitado el acceso al domicilio.

Allegados de las personas que habitan la zona se acercaron hasta la casa para pedir a los ocupantes que se marcharan, lo que finalmente aceptaron sin que se produjeran altercados.