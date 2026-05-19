5 Comments

Un grupo de vecinos de Tabanera del Monte logró frenar el pasado sábado un intento de ocupación ilegal en una de las casas antiguas del centro del pueblo, que se resolvió sin incidentes después de que los propios residentes consiguieran que las personas instaladas abandonasen la vivienda.
La alerta la dio un vecino durante la madrugada al escuchar golpes en la zona, compatibles con intentos de forzar puertas o ventanas. A lo largo de la mañana del sábado se confirmó que al menos dos personas se habían instalado ya en el interior del inmueble, donde según fuentes vecinales habían introducido enseres y alimentos. Presuntamente, la pareja habría sido incitada a ocupar la vivienda por un tercer grupo que habría facilitado el acceso al domicilio.
Allegados de las personas que habitan la zona se acercaron hasta la casa para pedir a los ocupantes que se marcharan, lo que finalmente aceptaron sin que se produjeran altercados.
19 mayo, 2026
¿Y la Guardia Civil dónde está? En vez de proteger a la gente honrada, protege a otros, ya sabemos. El pueblo se tiene que defender sólo por su cuenta.
19 mayo, 2026
Te falto poner en tu comentario que España para los españoles (de cuna). Tu comentario desprende un elevado tufo sobre que los extranjeros (los pobres) no te caen demasiado bien.
19 mayo, 2026
No. Los pobres somos los españoles. Je, je, je. Tienes tufo a votante de la organización criminal de Zp. Je, je, je.
19 mayo, 2026
Tardaste en sacar la proclama del dia. En vez de razonar minimamente pones el argumentario del dia del partido y a correr.
19 mayo, 2026
Hoy se ve que no tienes nada que decir. ¿Visitarás a Zp en la cárcel cuando sea condenado por blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y pertenencia o dirección de Organización criminal?je, je, je, je. Razona mínimamente o echa un vistazo el argumentario de hoy de tu secta y a ver si eres capaz de sacar la proclama del día.