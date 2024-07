5 Comments

El blog especializado en fotografía histórica, Arqueología de Imágenes, de Aku Estebaranz, rememora este 18 de julio las imágenes de hace 86 años; en plena contienda, y siendo Segovia plaza nacional, el franquismo celebraba con gran aparataje la conmemoración del “segundo año triunfal”. Corría 1938. Proclamas franquistas en el Acueducto, desfiles de antorchas, paradas militares, eventos recogidos por la cámara de Pere Mascaró, y actualmente disponibles en el fondo fotográfico de la Biblioteca Nacional, si bien en baja resolución.

En Segovia, el estallido de la Guerra Civil en 1936 decantaba a la ciudad y a la provincia en el bando de los sublevados. Los principales mandos de las tropas acuarteladas en la ciudad (13º Regimiento de Artillería, escuela automovilística y Academia de Artillería, así como los de la Guardia Civil) se encuadraban en la VII División con sede en Valladolid y bajo el mando del general Nicolás Molero Lobo. Los dos coroneles al mando de las fuerzas segovianas estaban en la junta militar clandestina preparatoria del golpe y en principio, en plena confusión, no hicieron nada, a la espera de acontecimientos. Dirigentes del Frente Popular, por su parte, partieron a Madrid para conseguir armas y guardias de asalto, intento que no prosperó.

No sería hasta el triunfo del golpe en Valladolid, ya el 19 de julio, que los militares tomaron el Ayuntamiento, correos y teléfonica, sacando a las tropas a la calle y deponiendo a las autoridades gubernamentales. Las fuerzas conservadores se ponían al servicio de los sublevados, en tanto guardia civil y voluntarios falangistas recién incorporados al partido, se desplegaban por la provincia para evitar el control de aquellos municipios donde militantes de izquierda intentaron resistir el golpe, si bien en general no hubo resistencia armada y sí detenciones a mansalva de los dirigentes de izquierdas que no habían huido a Madrid.