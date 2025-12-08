Tropezón en Galicia, Bergantiños 3 – Gimnástica 1

Varapalo para el conjunto gimnástico en tierras gallegas que, pese a todo, se mantiene a la cabeza de la tabla. El Bergantiños le dio un señor repaso al equipo de Beá, irreconocible ante el Bergantiños que tuvo la ventaja de abrir el marcado a las primeras de cambio. La camiseta amarilla de los segovianos para conmemorar el 500 aniversario de la Catedral no trajo suerte. Tampoco supo reaccionar el visitante que se fue al descanso con un 3-0, con local Marru como goleador y autor de los tres goles. En la reanudación mejoró la imagen de los gimnásticos, que sin embargo no lograron apenas inquietar la meta local y, además, perdieron a Manu por expulsión. Justa derrota que viene a ser un baño de humildad para el equipo.