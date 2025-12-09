Tres detenidos por el robo de 420 kg de cobre en Segovia

El pasado mes de noviembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Sepúlveda realizaba un dispositivo operativo en el marco de la lucha contra delitos patrimoniales cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como de robos de cable de cobre, paró un vehículo en el que viajaban tres hombres de mediana edad. Al levantar sospechas debido al estado de nerviosismo mostrado por los ocupantes se registró el vehículo y se comprobó que en maletero transportaban nueve sacos cargados de hilo de cobre ocultos bajo una manta.

Preguntados los ocupantes por la procedencia del mismo, contestaron con evasivas, manifestando que se dirigían a una chatarrería de la provincia de Madrid para venderlo, no aportando ningún documento que demostrase la adquisición lícita del metal transportado. Por todo ello, los agentes con coordinación con el Equipo Roca detuvieron a los tres hombres como presuntos autores de un delito de apropiación indebida.

El material aprehendido se encontraba completamente limpio sin restos de plástico del cable protector, y arrojaba un peso total de 420 kilogramos.

Se siguen realizando gestiones para ubicar la procedencia del citado cobre y poder identificar a los perjudicados del hecho delictivo.

Las personas detenidas con edades entre los 47 y 55 años y residentes en la provincia de Segovia, así como el cobre incautado han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia nº 1 de Sepúlveda.