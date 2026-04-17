Tragedia y humor en el regreso de El Brujo al Teatro Juan Bravo

El Teatro Juan Bravo de la Diputación vuelve a recibir mañana sábado, 18 de abril, a uno de sus iconos teatrales, Rafael Álvarez ‘El Brujo’, un artista que cada vez que pisa el escenario segoviano lo hace ante un público entregado a sus conocimientos sobre literatura clásica y a su particular sentido del humor y la crítica. El intérprete cordobés representará en esta ocasión, a partir de las 20:30 horas, ‘Iconos o la exploración del destino’, un montaje que, con cerca de dos años de trayectoria sobre los escenarios, mantiene, al más puro estilo El Brujo, la actualidad de sus argumentos.

En ‘Iconos o la exploración del destino’ El Brujo mantiene el interés del público durante algo más de una hora y media con una reflexión, en clave de monólogo de humor, sobre el destino en la tragedia. Así, por el espectáculo pasean figuras icónicas de la mitología griega como Medea, Edipo, Antigona o Hécuba. Por su parte, según explica el dramaturgo, la exploración del destino “viene de la mano de una exposición comparada de esta fuerza en la vida de los héroes trágicos y, así mismo, en los relatos de la mitología hindú, donde el concepto de karma incluye en el dinamismo del destino, el concepto de libertad”.

Como es habitual en las propuestas de El Brujo, las experiencias autobiográficas también hacen su acto de presencia en el escenario y, entre la parodia y la didáctica, comparten tablas con elementos del repertorio habitual del Festival de Teatro Clásico de Mérida. De este modo, la mezcla de géneros y recursos vuelve a hacer de un espectáculo de El Brujo un evento que los aficionados al teatro no deben perderse.

En los últimos años, Rafael Álvarez ha llegado a Segovia con espectáculos como ‘El viaje del monstruo fiero’, ‘Cómico’ o ‘Los dioses y yo’. Precisamente, este último forma parte de lo que El Brujo considera una trilogía de relatos clásicos que se completa con ‘Esquilo, nacimiento y muerte de la tragedia’ y con la obra que mañana llevará al Teatro Juan Bravo, para la que apenas quedan a la venta una decena de entradas, cuyo precio oscila entre los 21 y los 25 euros. Así, el espacio cultural más importante de la provincia volverá a lucir lleno para recibir a uno de sus intérpretes más queridos.