El Ayuntamiento de El Espinar presentaba la corrida de toros que se celebrará el próximo 16 de agosto en la plaza de toros de El Espinar (Segovia). Se lidiarán 6 toros de la prestigiosa ganadería Peñajara, a cargo de los diestros Morenito de Aranda, que celebra 20 años de alternativa, Javier Cortés, y el reciente ganador de la Copa Chenel, Sergio Rodríguez. Las localidades saldrán a la venta el próximo 14 de agosto en el Ayuntamiento del municipio en horarios de mañana y tarde; El día del festejo, también se pondrán adquirir las entradas en el propio Consistorio en horario de 10,00 a 14,00 horas y en las taquillas de la plaza desde las 10,00 de la mañana hasta la hora del inicio del festejo.

Precios populares, con entrada gratis para menores de 12 años, descuentos para menores de 25, y desde 35€ en tendido general.