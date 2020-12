Acabando ya este accidentado año y en plena temporada de la general, se puede empezar a realizar los primero conteos de perchas y sacar una primera foto-fija de cómo va el año.

La media veda fue por corros. En algunos lugares de la provincia disfrutaron de la africana, igual que en otros antaño domicilio habitual de las mismas se les ha dado por desaparecidas.

Fíjese, amigo lector, que lo que para algunos fue un drama de no salir de casa entre los meses de marzo a junio, para el campo fue una bendición. Sin humanos dando por la vía rectal con sus actividades no intrusivas y respetuosas con el medioambiente, pero que molestan a los animales mientras crían, las especies cinegéticas (y no sólo cinegéticas) han encontrado la estabilidad adecuada para sacar adelante sus polladas y crías. Si a eso le unimos una primavera lluviosa, donde la fusca de los perdidos, laderas y lindazos ha crecido de una manera maravillosamente salvaje junto con una cosecha histórica, han dado de forma general una buena temporada de caza que se ha constatado desde el día de San Frutos (día de la apertura) en términos generales.

Donde en años anteriores se ha cuidado la caza con cupos, fechas y horarios, hay perdices. Y se las está disfrutando. Yo puedo afirmar que he matado perdices, pero he metido a la altura de la escopeta a muchas más, que me han enseñado la cola roja mientras me emplazaban para otro día porque ese no las venía bien.

Los conejos también han bajado mucho de forma general. En algunos rincones queda alguno para sacar los ajos o el tomate, en función de los años de campo del difunto.

Las liebres, pocas, necesitan una entrada a parte. Nos quedamos sin liebres y no precisamente por las escopetas o los galgos. Muchas están apareciendo con los síntomas de la mixomatosis. O ponemos pronto remedio al asunto (o lo intentamos al menos) o nos quedamos sin liebres.

Como digo en general los cazadores se están entreteniendo y tirando de pluma los lunes. Y es que el 2020 esta siendo un buen año de caza. En lo único