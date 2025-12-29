Arranca la recogida en contenedor marrón para el alfoz de Segovia

Adjudicado ya el servicio de recogida a FCC en la Mancomunidad de la Atalaya, el próximo 2 de enero empezará la recogida selectiva de residuo exclusivamente orgánico (el contenedor marrón) em los municipios de Palazuelos, San Cristóbal, La Lastrilla y Trescasas. Un servicio que arranca con dos años de retraso y que, hasta ahora, solo venía realizando Segovia capital pese a ser obligatorio para todos los municipios desde 2023.

En Palazuelos, a partir del 29los vecinos están llamados a retirar en las dependencias municipales su “kit marrón”, con la llave que abre el contenedor y una caja en la que acumular los residuos orgánicos. En parecidos términos en el resto de municipios, si bien en Trescasas, por ejemplo, los días de repartos son el 29, 30 y 2 de enero, habiéndose optado por dejar la llave en cada contenedor sujeta con cadena y de este modo evitar que al bajar la basura tengas que llevarte la llave. El día 2 de enero, primer día hábil del año, empezará la recogida selectiva.

Pero es un procedimiento complejo que no está funcionando tal como se esperaba en España. Los niveles de reciclaje son aún escasos. En principio, el residuo orgánico es muy fácilmente revertible en compost, una tierra rica en nutrientes, y se calcula que casi la mitad de la media tonelada de basura que generamos cada año de medio cada español, es orgánica, Sin embargo, debe ser eso, orgánico. Colillas, etiquetas impresas en plástico, servilletas de papel, pañales y compresas, inutilizan el compost, de manera que un 80% el residuo orgánico debe procesarse como residuo general, con el consecuente gasto para los municipios. La solución, una vez más, pasa por la concienciación y el civismo. Solo materia orgánica en el contenedor marrón.