La Guardia Civil de Segovia ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de lesiones, tras aplicar de forma incorrecta de un producto fitosanitario. Los hechos se remontan al pasado 4 de octubre de 2025 en Fuente el Olmo de Íscar, cuando algunos vecinos de la localidad comunicaron que habían sufrido problemas respiratorios relacionados con la aplicación de un fitosanitario en una tierra de cultivo próxima a esa población. La alerta motivó un confinamiento domiciliario de los vecinos, para prevenir la afección de la salud en los vecinos, en tanto se disipaba la concentración de contaminantes. En paralelo, los agentes identificaron a un agricultor que estaba realizando un tratamiento con Metam sodio, un fumigante del suelo de uso restringido, empleado principalmente en la desinfección agrícola y cuya aplicación está sujeta a estrictas medidas de control, debido a su peligrosidad. La proximidad a zonas habitadas puede generar emisiones de gases tóxicos que afecten a la población y al entorno.

Posteriormente, una patrulla del SEPRONA de Coca, junto con inspectores de sanidad vegetal de la Junta de Castilla y León, se personaron en el lugar, corroborando que se había realizado un uso indebido del fitosanitario indicado al haberlo aplicado a una distancia al núcleo urbano inferior a la permitida. Por tal motivo, se formuló una denuncia por supuesta infracción a la Ley de Sanidad Vegetal ante el organismo competente en la materia. Una vez se recogieron las denuncias interpuestas por los ciudadanos que sufrieron lesiones y molestias a consecuencia de su exposición a la sustancia química señalada, se realizaron gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Así, se procedió a la investigación del empleado que se encontraba aplicando el producto y del responsable de la empresa encargada de la aplicación, por la supuesta comisión de varios delitos de lesiones.