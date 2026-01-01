4 Comments

Pasaban 13 minutos de la medianoche, ya en 2026, y los bomberos de la Diputación de Segovia, oficialmente SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento), empezaban su andadura como cuerpo operativo actuando como quien dice a la puerta del cuartel de Quitapesares, con motivo del incendio de un contenedor de residuo orgánico en la urbanización de Quinta Real. Poco después, se movilizaban para su segundo desplazamiento, en concreto a Hontalbilla para apagar un hoguera vecinal, aunque finalmente su presencia no fue necesaria.

Para esta primera noche de guardia, el SPEI movilizó doce los efectivos: seis bomberos, tres jefes de dotación, un sargento y el oficial director técnico del SPEIS. Con este acto se culmina un proceso iniciado hace cinco años con el anuncio de la construcción del primer parque de bomberos provincial. En septiembre de 2021, el Pleno de la Diputación aprobó la consignación presupuestaria para la implantación del SPEIS, y en junio de 2022 dio luz verde a la memoria del servicio. En agosto de 2024 se incorporó el director técnico del SPEIS, y en septiembre de ese año se celebraron los primeros exámenes para la provisión de plazas de bombero-conductor. Posteriormente, en mayo de 2025 se produjo el nombramiento de los sargentos y en julio la toma de posesión de los cabos del servicio. Este 23 de diciembre se ha completado el proceso con la incorporación de los 24 bomberos conductores.

El SPEIS provincial contará con dos parques operativos, situados en Palazuelos de Eresma y Boceguillas, y ha supuesto una inversión superior a ocho millones de euros en infraestructuras, vehículos y material.

Peleas en Segovia

Ha sido una Nochevieja tranquila en la provincia, desde el 112 no se informa de siniestros relevantes. Sí hubo que intervenir en tres agresiones y otras dos peleas más o menos relevantes, pero sin heridos de consideración.