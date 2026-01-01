4 Comments

Pasaban 13 minutos de la medianoche, ya en 2026, y los bomberos de la Diputación de Segovia, oficialmente SPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento), empezaban su andadura como cuerpo operativo actuando como quien dice a la puerta del cuartel de Quitapesares, con motivo del incendio de un contenedor de residuo orgánico en la urbanización de Quinta Real. Poco después, se movilizaban para su segundo desplazamiento, en concreto a Hontalbilla para apagar un hoguera vecinal, aunque finalmente su presencia no fue necesaria.
Para esta primera noche de guardia, el SPEI movilizó doce los efectivos: seis bomberos, tres jefes de dotación, un sargento y el oficial director técnico del SPEIS. Con este acto se culmina un proceso iniciado hace cinco años con el anuncio de la construcción del primer parque de bomberos provincial. En septiembre de 2021, el Pleno de la Diputación aprobó la consignación presupuestaria para la implantación del SPEIS, y en junio de 2022 dio luz verde a la memoria del servicio. En agosto de 2024 se incorporó el director técnico del SPEIS, y en septiembre de ese año se celebraron los primeros exámenes para la provisión de plazas de bombero-conductor. Posteriormente, en mayo de 2025 se produjo el nombramiento de los sargentos y en julio la toma de posesión de los cabos del servicio. Este 23 de diciembre se ha completado el proceso con la incorporación de los 24 bomberos conductores.
El SPEIS provincial contará con dos parques operativos, situados en Palazuelos de Eresma y Boceguillas, y ha supuesto una inversión superior a ocho millones de euros en infraestructuras, vehículos y material.
Peleas en Segovia
Ha sido una Nochevieja tranquila en la provincia, desde el 112 no se informa de siniestros relevantes. Sí hubo que intervenir en tres agresiones y otras dos peleas más o menos relevantes, pero sin heridos de consideración.
1 enero, 2026
Lamentable que en la fiesta siempre renazcan los cobardes y niñatos que causan daños y crean conflicto. Está es la educación que estamos dando y lo peor es que el resto normalizamos al no existir justicia y encima muchos justificamos. El ciudadano al final quita autoridad al que vela, para cuidar de todos nosotros, normal que haya hastío entre ellos.
1 enero, 2026
Sólo tenía que haber un parque de bomberos de la Diputación. Si se hubiera ubicado en Cantalejo (pueblo céntrico de la provincia) sobrarían el de Quitapesares y el de Boceguillas.
Segovia y todo su entorno ya están cubiertos con los bomberos del Parque de Segovia. Es absurdo tener dos parques de bomberos prácticamente juntos.
1 enero, 2026
Totalmente de acuerdo en lo de Cantalejo.
Y voy más allá. Cantalejo debería tener el segundo hospital de Segovia como lo tienen Valladolid (Medina del Campo), Burgos (Aranda de Duero y Miranda de Ebro) y León (Ponferrada).
Todos a una distancia de unos 60 km de la capital aunque los pueblos extremos sean atendidos actualmente en Medina del Campo y Aranda de Duero. Con las principales especialidades (Oftalmología, traumatología, pediatría, ginecología, quirófano, …). La radioterapia no hay ningún problema para que esté en la capital Así se revitalizaría la Segovia despoblada y se fijaría y aumentaría población en la comarca nordeste. Cantalejo está bien comunicado con Segovia y Cuéllar. De acuerdo que sería más gasto pero nuestros pueblos deben tener también oportunidades y no pegarse 100 o más kilómetros para venir a la capital a consultas médicas o intervenciones quirúrgicas no importantes.
Y que conste que soy y vivo en Segovia capital.
1 enero, 2026
Quizás sobran todas las comunidades autónomas, doblan competencias, funcionarios y sobre todo burocracia. Este cuartel de bomberos es un ejemplo más. Echen cuentas del ahorro.
Ya se que cada comunidad autónoma tiene sus particularidades y yo también las tengo respecto a mi vecino. Por un lado nos unimos a europa y, por otro nos separamos en 17 países además de Ceuta y Melilla.
Todo un despropósito.